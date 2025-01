Calciomercato: la risposta di Garnacho all’offerta del Napoli

Garnacho si avvicina al Napoli? Nuove voci di calciomercato riguardo il futuro dell’argentino, che ha preso una decisione riguardo il suo addio dal Manchester United.

E’ finito al centro delle voci di mercato, Alejandro Garnacho. Il talentuoso argentino, scelto da Conte come sostituto di Kvaratskhelia, atteso a Parigi nelle prossime ore per le visite mediche di rito, ha ricevuto la prima offerta da parte del Napoli.

Ecco la risposta da parte del giocatore che ha avuto modo di confrontarsi con i suoi agenti, riguardo la possibilità di lasciare Manchester per andare a Napoli.

Arrivano conferme riguardo le intenzioni di Manna, di portare a Napoli Alejandro Garnacho del Manchester United. Il calciatore, infatti, ha già ricevuto una prima offerta da parte del club azzurro, che resta in contatto con i Red Devils.

Dopo aver definito il colpo McTominay la scorsa estate, da Manchester può arrivare un altro rinforzo per il Napoli che questa volta ha messo nel mirino il giovane argentino.

E’ la prima scelta di Antonio Conte, che ha chiesto a Manna di prendere l’esterno che è considerato il profilo ideale per sostituire Kvara.

La società riuscirà a completare il colpo e portare a Napoli Garnacho? Ecco la risposta del calciatore argentino.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sul futuro di Garnacho

E’ il giornalista Nicolò Schira a fornire ulteriori dettagli in merito alla nuova proposta del club azzurro, che sta facendo di tutto per accontentare Antonio Conte.

Il tecnico, infatti, ha espressamente chiesto l’acquisto di Garnacho da parte del Napoli, che ha deciso di vendere Kvara al PSG in questa sessione di mercato invernale.

Dopo aver ricevuto il via libera di De Laurentiis, Manna sta lavorando sotto traccia per acquistare l’argentino che ha già fatto sapere ai suoi agenti di accettare senza dubbi l’offerta del Napoli.

Garnacho vuole venire a Napoli e in Serie A, seguire il mito di Diego Armando Maradona, che per tutti gli argentini – e non solo – è un vero e proprio idolo.

Garnacho al Napoli: il giocatore è d’accordo

Adesso non resta che attendere la risposta da parte del Manchester United. Sono previsiti dei nuovi colloqui con il club inglese, che dovrà decidere riguardo la possibilità di cedere al Napoli Garnacho.

Manna spinge per prendere il giocatore che ha già dato la sua disponibilità nel firmare un nuovo contratto con il club azzurro.