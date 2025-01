Napoli, si sblocca il nuovo acquisto: prenderà il posto di Kvara

Aurelio De Laurentiis alza il telefono ed è pronto a chiudere il grande affare. Perché è il presidente della SSC Napoli pronto a tornare per annunciare il nuovo acquisto.

Ci sono delle novità di mercato molto importanti che riguardano quello che sta accadendo in casa Napoli dove c’è in questo momento grande attesa per vedere il prossimo acquisto che andrà a fare la società per accontentare il suo allenatore Antonio Conte che chiede un rinforzo di spessore dopo la partenza del georgiano Kvaratskhelia.

Il calciatore ha lasciato Napoli e in questi giorni che sta lavorando senza sosta il ds Manna per trovare il sostituto. Tra i vari nomi ci sono diversi pronti a far fare un salto di qualità importante al Napoli e occhio a quello che può accadere con il rientro ormai fissato di ADL.

Il presidente ha festeggiato in America la vittoria del suo Napoli per altri impegni lavorativi e ora ha annunciato che è di ritorno in Italia e occhio quindi a quello che sarà un grande possibile investimento che andrà a fare il club perché dopo l’addio di Kvara può arrivare un grande acquisto per il Napoli al suo posto.

Calciomercato Napoli: arriva il sostituto di Kvara

Occhio a quello che può accadere proprio in queste ore con il Napoli deciso a comprare un nuovo esterno al posto di Kvaratskhelia. Proprio in queste ore sono arrivate tante notizie riguardo i nomi più caldi che potrebbero forse approdare in azzurro nelle prossime ore già.

Tra i calciatori in pole ci sarebbero Garnacho e Zaccagni, due profili che piacciono tanto a Conte che vuole gente pronta e anche a De Laurentiis che è disposto a far felice il suo allenatore dopo i 75 milioni circa di euro incassati per la cessione di Kvara.

Pare che ADL abbia intenzione di chiamare l’amico Lotito per liberare Zaccagni verso Napoli, ma la distanza sulle valutazioni è ampia e bisogna capire come andrà a finire. Intanto, in Inghilterra, arriva un indizio chiave su Garnacho che no è partito titolare nell’ultima gara.