Napoli, affare Garnacho: l’annuncio dell’allenatore spiazza tutti

E’ l’affare di calciomercato del momento, perché questo mese di gennaio diventa decisivo per il Napoli se si dovesse ritrovare con Alejandro Garnacho in rosa o meno.

Ci sono delle novità che arrivano proprio in queste ultime ore che riguardano quello che può accadere con il giovane talento argentino che può approdare in azzurro da un momento all’altro. E’ proprio Garnacho il reale obiettivo del Napoli per questo mercato di gennaio dopo la cessione di Kvara al PSG.

Strada in salita per il Napoli che da inizio mese sta cercando di chiudere il colpo Garnacho ma non è per niente scontato visto che il Manchester United continua a fare resistenza in questo momento per il giocatore e spara una cifra alta.

Di fatto però c’è già un accordo totale tra Garnacho e il Napoli perché il club azzurro si è portato avanti nella trattativa con gli agenti del giocatore e ora l’ultimo ostacolo è proprio il club inglese che deve dare il via libera per le visite mediche che poi porteranno alla firma.

Calciomercato Napoli: colpo Garnacho, le ultime

Ultimissime notizie su quello che sembra essere il passaggio di Garnacho al Napoli sempre più vicino ogni giorno che passa e il lavoro straordinario di Manna presto si potrebbe concludere con l’esito positivo dell’affare.

Nelle ultime ore il Napoli e il Manchester United per Garnacho sembrano essersi avvicinati con una distanza tra domanda e offerta che ora è di 10 milioni di euro e si cerca di limare gli ultimi dettagli per cercare di chiudere l’affare il prima possibile e regalare a Conte questo colpo.

Dopo le recenti dichiarazioni di Amorim che ha ritenuto Garnacho un giocatore di qualità e importante per la rosa del Manchester United, adesso però le cose sembrano essere cambiate.

Perché proprio nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni di Amorim che ha voluto evitare di rispondere a domande su Garnacho che sembra quindi sempre più vicino al Napoli e questo ‘no comment’ dell’allenatore potrebbe essere un altro chiaro segnale.