Napoli, infortunio Buongiorno: Conte conferma una brutta notizia

Arrivano novità molto importanti riguardo l’infortunio di Buongiorno e i tempi di recupero del centrale difensivo del Napoli che manca ormai da oltre un mese.

Ci sono ora degli aggiornamenti seri che confermano quanto accaduto negli ultimi giorni, perché a parlarne è stato direttamente Antonio Conte che ha risposto ad alcune domande su Alessandro Buongiorno che si è infortunato nel mese di dicembre e ha saltato diverse partite anche molto importanti, dove però il Napoli è riuscito a mantenere il primato in classifica.

Occhio ora a quello che può verificarsi in vista delle prossime partite, perché il rientro di Buongiorno dall’infortunio era già atteso per questi giorni e magari proprio nella partita con l’Atalanta appena giocata e vinta. Gara però saltata dal centrale della Nazionale italiana che in questo momento ancora non è al meglio della forma.

Napoli, rientro Buongiorno: le ultime sull’infortunio

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quelle che sono le condizioni di Buongiorno dopo l’infortunio subito con il Napoli e Conte che aspettano quello che può essere il rientro del giocatore in vista dei prossimi giorni. Attenzione quindi a delle novità in arrivo su questo fronte.

In questo momento Buongiorno ha ricominciato ad allenarsi con la squadra ma Conte ha confermato in conferenza stampa prima di Napoli-Juve che sembra difficile rivederlo in campo in tempi brevi, perché sarà il giocatore a dire la sua sul rientro e allo stesso tempo ha perso la forma fisica.

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano sul fatto che Buongiorno non è disponibile ancora per giocare le partite de Napoli ed è ancora da chiarire quando tornerà in campo. In questo momento al calciatore resta da recuperare la forma migliore e al suo posto dovrebbe scendere in campo ancora Juan Jesus.