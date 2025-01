Il Napoli anticipa il Chelsea, arriva il sostituto di Kvara

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano la mossa della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis pronto a chiudere un grande colpo dopo aver venduto Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è stato lasciato partire nelle prime settimane di gennaio per una cifra vicina ai 75 milioni di euro e ora la società dovrà cercare in tutti i modi di prendere il suo sostituto, perché ci sono diversi nomi che sono nella lista di Giovanni Manna che sta lavorando in maniera assidua per cerca di prendere il nuovo Kvara e consegnarlo al suo allenatore Antonio Conte che si aspetta il grande colpo.

In questo momento però ad aver un po’ bloccato le trattative che sembravano stessero andando avanti in maniera importante potrebbe essere stato proprio il presidente De Laurentiis che un investimento di 65 milioni di euro per Garnacho l’ha ritenuto fuori ogni possibilità. La valutazione che in effetti fa il Manchester United sembra troppo elevata e il Napoli si era spinto fino a 50 milioni per aggiudicarsi il talento argentino, ora però sembra tutto saltato.

Calciomercato Napoli: si chiude per il nuovo Kvara

Possibile colpo di scena con una società che può sbloccare il mercato del Napoli perché adesso c’è un club che pensa di andare a chiudere l’affare con gli azzurri in cerca di un nuovo Kvara.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ora il Napoli molla Garnacho sempre più vicino al Chelsea e fa sul serio per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, altro esterno d’attacco che era stato messo nel mirino dal club londinese e che sembrava ad un passo dal poter approdare in vista di giugno.

Adesso però con Garnacho al Chelsea è il Napoli che può prendere Adeyemi e le prossime ore saranno decisive per concludere l’accordo con il Borussia Dortmund per 52 milioni di euro, con il sì solo del giocatore che manca ora.