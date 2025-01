Napoli, acquisto a sorpresa: ADL prende il nuovo Kvara

Svolta per il calciomercato del Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis in persona disposto a chiudere un grande colpo per Antonio Conte dopo l’addio di Kvaratskhelia.

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano proprio la scelta del Napoli di affondare il colpo per il nuovo attaccante che prenderà così il posto di Kvara. Ci sono novità che arrivano sulla scelta che potrebbe fare il presidente ADL che vuole cercare di chiudere un nuovo acquisto subito.

Il Napoli è pronto a chiudere un acquisto nelle prossime ore, ci sono conferme sulla scelta che ha deciso di fare la società per prendere un giocatore funzionale al progetto di Conte.

Calciomercato Napoli: scelto il nuovo Kvara

Momento decisivo con l’arrivo di un nuovo esterno d’attacco per il Napoli perché ci sono conferme che arrivano riguardo il colpo che può arrivare già nelle prossime ore. Tra i vari nome c’è uno che può tornare di moda.

Arrivano notizie in merito a quello che può essere il grande colpo di calciomercato del Napoli dopo l’addio di Kvaratskhelia che ha firmato con il PSG. Perché il club azzurro è pronto a chiudere negli ultimi giorni di gennaio un grande arrivo che può diventare il calciatore nuovo simbolo della squadra di Conte e anche della tifoseria che vuole continuare a sognare.

Adesso, dopo che Garnacho e Adeyemi sembrano essere stati messi in stand by, il Napoli ha messo nel mirino Nico Williams, ma non è l’unico giovane di grande talento che può rientrare nel mirino azzurro. Perché un altro giocatore molto vicino con cui ci sarebbe già un principio di accordo con il club e il giocatore è Patrick Dorgu.

Arrivano conferme sulla possibilità che il Napoli possa anticipare l’acquisto di Dorgu da come era stato previsto per giugno a questa sessione di gennaio. Occhio a quello che può essere l’accordo per circa 35 milioni di euro con ora proprio De Laurentiis tornato in Italia per chiudere l’accordo.