Annuncio di Romano: “Si chiude per Dorgu”, cifre e destinazione

Il colpo di calciomercato va in chiusura ed è per gennaio, con cifre già fissate come annunciato da Fabrizio Romano.

Il giornalista ed esperto di calciomercato svela quelle che sono le cifre che stanno portando alla volontà del calciatore, individuato come erede di Kvaratskhelia, di firmare subito con il club che andrà a prelevarlo già a gennaio.

Senza continuare la sua esperienza con il Lecce, nei restanti sei mesi, come si era ipotizzato. In una proposta del Napoli c’era quella di prenderlo e lasciarlo in prestito al Lecce fino alla fine di questa stagione. Ma non è così, a quanto pare, che si concluderà la vicenda entro la fine di questo week-end.

Calciomercato, ecco il colpo Dorgu: la rivelazione di Romano

A breve chiuderà il mercato e secondo quanto informa Romano, la situazione Dorgu dal Lecce, sta prendendo una piega diversa da quella che sembrava la sua destinazione.

Non in Serie A, neppure al Napoli, ma con un accordo da quasi 40 milioni di euro. In questi giorni si era vociferato di un inserimento da parte di un top club del campionato e, con beffa al Napoli, ecco che potrà piazzarsi l’affare con addio alla Serie A e al Fantacalcio.

Precisamente per 37 o 38 milioni di euro, sta cercando di chiudere il grande colpo per le corsie il Manchester United, prendendo Patrick Dorgu dal Lecce. Dal canto proprio, il Lecce, ha già preso un sostituto in quel ruolo nel nome di Danilo Veiga.

Sorpresa Dorgu, niente Napoli: cosa è cambiato nel giro di poco

Nel giro di poco è cambiato il futuro di Dorgu, lontano dal Lecce e pure dal Napoli e dalla Serie A. L’occasione di giocare allo United, volando dal compagno di squadra Eriksen in Nazionale, ha spinto l’esterno tra i migliori in Serie A, nella scelta di finire al Manchester. Un’occasione che, a quanto pare, vale più dell’idea di giocare nel Napoli di Antonio Conte che sembrava la destinazione più “sensata” per gli azzurri che, perdendo Kvara, si assicuravano uno dei migliori giovani talenti in circolazione. Alla fine Dorgu non solo ha deciso di non giocare per il Napoli, ma di salutare pure il Lecce e la Serie A nell’immediato. Da vedere se sarà confermato, il tutto, con il consueto “Here We Go” della stessa fonte.

Ultime su Dorgu: può aver giocato la sua ultima partita in Italia

Può aver giocato la sua ultima partita in Italia, nello scorso week-end, Patrick Dorgu. Contro l’Inter, nello 0-4 incassato al Via del Mare, concludendo così amaramente la sua esperienza in Salento. Per 40 milioni circa, il colpo dello United potrebbe essere piazzato nell’immediato, per Dorgu.