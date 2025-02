Svolta Chiesa, affare last minute: lascia il Liverpool e torna in Italia

Arrivano indizi importantissimi che riguardano le ultime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Federico Chiesa pronto a lasciare definitivamente il Liverpool.

Occhio alle ultime ore di mercato che possono essere decisive per il futuro del calciatore italiano che può tornare in maniera improvvisa e clamorosa in Serie A. Perché dopo l’addio con la Juventus in estate per approdare in Premier League non è andata per nulla bene a Chiesa che è considerato di fatto fuori dal progetto tecnico al Liverpool di Slot che non punta mai su di lui a parte pochissimi minuti di tanto in tanto.

Adesso arrivano alcuni aggiornamenti che possono anche essere considerati come indizi di calciomercato per il futuro di Federico Chiesa che può tornare in Italia a giocare visto che più volte su di lui si è acceso l’interesse da parte di Napoli, Roma e Milan. Ora c’è una squadra su tutte che potrebbe approfittare delle grande occasione.

Calciomercato: Chiesa può tornare in Italia

Pare che ci siano ora dei risvolti che possono portare a quella che può essere la grande occasione di puntare da parte di un club su Federico Chiesa per riportarlo in Serie A come vorrebbe anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti che vuole puntare su di lui ma ha bisogno di vederlo nuovamente ritrovare minutaggio ed entusiasmo.

Attenzione a quello che è accaduto nell’ultima partita di campionato del Liverpool con Federico Chiesa che sembra essere stato fatto fuori nelle gerarchie dell’allenatore Slot. Nella sfida contro il Bournemouth, infatti, il calciatore italiano non avrà la possibilità di scendere in campo.

Chiesa è stato escluso dall’elenco dei convocati del Liverpool e finirà in tribuna. Adesso bisognerà capire se dietro questa scelta possa esserci un risvolto di mercato o meno. Intanto, sul giocatore restano a monitorare la situazione sempre club italiani come Napoli, Milan e Roma che possono penare all’attaccante per il futuro.