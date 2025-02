Gravi accuse a Gravina dopo le elezioni: “Così è stato rieletto”

Gravi accuse dopo l’elezione in Italia del vecchio e nuovo presidente Gabriele Gravina, nel corso degli ultimi giorni.

Una mossa politica che è stata commentata dai diversi addetti ai lavori e che hanno visto un nuovo mandato per il presidente della Federazione italiana, che è stato rieletto dopo quanto già vissuto nel precedente percorso in Italia.

Commenti sono arrivati anche sulla scelta degli stati italiani per l’Europeo del 2032, che vedono al momento la clamorosa esclusione dello Stadio Diego Armando Maradona, nonostante i lavori in programma e quelli già fatti per la rimodernizzazione dell’intero impianto. Al seguito, erano arrivate anche le parole del presidente De Laurentiis, ma ulteriori gravi accuse sull’elezione di Gravina, sono arrivate quest’oggi all’emittente radiofonica di Radio Capri.

Stadio Maradona escluso, ma non solo: spuntano fuori gravi accuse a Gravina

La rielezione di Gabriele Gravina non mette tutti d’accordo. Ai microfoni di Radio Capri ha preso voce chi in Italia ha avuto influenza, considerando la sua posizione da presidente e che non ha più, all’interno di uno storico club italiano.

Non è piaciuta, in ambiente Napoli, anche la scelta sugli stati perché, per il 2032, è stato escluso quello del Napoli tra gli impianti scelti per quello che sarà l’Europeo di quell’anno.

A prendere voce, ai microfoni dell’emittente radiofonica, è l’ex Sampdoria, Massimo Ferrero. Prendendo voce, in maniera netta, ha parlato di quella che è stata la rielezione del presidente Gravina in Italia.

Elezione Gravina in Italia: “Li ha messi tutti al muro”

Prende voce Massimo Ferrero e lo fa nel corso della trasmissione “Bordocampo – I Tempo”, in onda in radio, su Radio Capri. L’ex patron della Sampdoria vorrebbe tornare nel calcio e ha parlato del Napoli e della situazione in Italia. Sulla rielezione di Gravina, ha parlato così: “La rielezione di Gravina arriva semplicemente perché era da solo. Non c’era nessuno oltre lui. Ha messo tutti al muro quelli che volevano candidarsi – ride, ndr -“.

Le parole di Ferrero anche su De Laurentiis

L’ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte, elogiando l’operato di De Laurentiis, a modo suo: “Migliore nel mondo del calcio, lui è un genio, ditegli quello che volete. Avrà pure un caratteraccio, è un po’ bislacco, ma è un uomo incredibile che non sbaglia mai. Il Mister deve essere felicissimo, i tifosi del Napoli sono ignoranti. Ma quando dico ignoranti lo dico intendendo di calcio, il calcio è un mondo ignorante e bellissimo. Ti insultano e poi ti amano. I tifosi del Napoli sono i migliori al mondo”.