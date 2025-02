Napoli, infortunio Neres: conferma tremenda sui tempi di recupero

Arrivano pessime notizie per il Napoli, i suoi tifosi e Antonio Conte perché l’infortunio di David Neres è più grave del previsto e i tempi di recupero saranno davvero lunghi.

Il 2025 del Napoli inizia a complicarsi sotto ogni punto di vista perché ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano quello che purtroppo è l’infortunio di Neres poco dopo la chiusura del mercato di gennaio dove il club azzurro ha venduto Kvaratskhelia senza rimpiazzarlo in maniera adeguata e prendendo al suo posto un giocatore come Okafor che da mesi era messo fuori dal progetto del Milan.

Davvero una situazione difficile quella per il Napoli che in questo momento deve fare i conti con il brutto infortunio di Neres che costringerà il giocatore a stare lontano dal campo davvero per lungo tempo e ora si cerca di capire come risolvere al meglio la situazione in casa Napoli con Antonio Conte che non ha preso bene quanto accaduto.

Infortunio Neres per il Napoli: c’è una brutta conferma

Ci sono delle notizie molto importanti che arrivano ora e che riguardano quello che è il terribile infortunio di Neres che nei minuti finali della partita contro l’Udinese si è fatto male e ora rischia davvero di saltare partite importantissime per quelli che sono gli obiettivi stagionali.

Adesso si fa davvero dura, perché se con l’addio di Kvara e l’acquisto di Okafor il Napoli si sentiva indebolito e corto ora è ancora peggio la situazione. C’è la conferma del brutto infortunio di Neres che ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra che gli farà saltare la prossima partita di sabato 18 febbraio contro la Lazio e non solo.

I tempi di recupero di Neres rischiano di non essere inferiori ad un mese e per questo motivo che ora c’è il serio rischio che il giocatore possa restare out ancora a lungo e saltare anche altre partite importanti come contro l’Inter che è il big match scudetto di inizio marzo per la lotta al primo posto.