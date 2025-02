Napoli, furia Conte: gli vendono un altro titolare

Sfogo in conferenza stampa dell’allenatore della SSC Napoli che ha voluto spiegare la sua visione su quanto accaduto nell’ultima sessione di calciomercato.

Il Napoli è uscito indebolito dall’ultima sessione invernale di mercato che era una finestra di riparazione dove il club avrebbe potuto completare la rosa per continuare a lottare al meglio fino al termine della stagione. Non è stato così, anzi, si è creata una spaccatura interna dove il Napoli vendendo Kvaratskhelia e altri giocatori della rosa è sembrato uscirne più debole di come aveva iniziato la stagione.

Una situazione davvero complicata che rischia di mettere in una situazione seria e in bilico il progetto futuro del Napoli di Conte dopo che aveva iniziato quasi come se con un miracolo fosse riuscito a ribaltare tutto in pochi mesi dopo un anno deludente e deprimente in casa Napoli. Adesso però c’è stato uno sfogo dell’allenatore che non ha preso bene alcune domande e quello che sta accadendo in città.

Napoli, sfogo di Conte: c’è ancora il mercato di mezzo

Ha voluto parlare senza mezzi termini Antonio Conte, come ha sempre fatto, ancora una volta facendo riferimento a quanto accaduto nell’ultima sessione di calciomercato, ma anche di un forte pessimismo che si respira oggi in casa Napoli dopo soltanto due pareggi e l’Inter che ha accorciato sul primo posto in classifica.

A raccontare tutto è stato proprio Conte in conferenza stampa perché l’allenatore del Napoli ha voluto dire la sua quando gli è stata posta la domanda su Raspadori e su quella che poteva essere una sua cessione nella sessione di gennaio da poco conclusa.

Immediato l’intervento di Conte che ha risposto quasi col sorriso ‘mi volevate levare anche lui?’. Un chiaro segnale dell’allenatore del Napoli su quanto accaduto dove ci sono stati diversi addii pesanti e non sono stato rimpiazzati in maniera adeguata e come si aspettava con nuovi giocatori.

Dopo anche un duro sfogo sul pessimismo che c’è nell’ambiente Napoli dove Conte ha voluto ricordare che stagione oltre le aspettative stessero facendo i ragazzi in campo e che si aspetta sempre lo stesso entusiasmo e comprensione da parte di alcuni tifosi.