Garnacho-Napoli, ADL ha preso una decisione a sorpresa

E’ stato il grande tormentone del mercato invernale Alejandro Garnacho, accostato e ad un passo dal vestire la maglia del Napoli e poi anche quella del Chelsea.

Alla fine però il giovane talento argentino è rimasto proprio al Manchester United che lo valutava circa 65 milioni di euro. In un primo momento si è parlato di un accordo saltato a causa proprio della distanza tra la società inglese e il Napoli, ma non è andata così come ha spiegato qualche giorno fa in conferenza stampa lo stesso direttore sportivo Giovanni Manna che ha svelato un retroscena su Garnacho.

Sono venute fuori delle nuove notizie ora che riguardano proprio la scelta del Napoli su Garnacho che è un talento che piace sotto ogni punto di vista alla società e ad Antonio Conte che avrebbe voluto lavorare con lui da subito in questi mesi dopo la cessione a sorpresa di Kvaratskhelia. Alla fine il Napoli è uscito indebolito dal mercato di gennaio e per questo motivo che ora si cerca di capire sempre di più su quelle che saranno le scelte future.

Calciomercato Napoli: caso Garnacho, ha scelto ADL

Ad aver avuto l’ultima parola sembra essere stato proprio il presidente De Laurentiis che per il caso Garnacho al Napoli ha voluto dire la sua per cercare di chiarire le cose internamente e per questo sembra alla fine che sia davvero saltato l’affare.