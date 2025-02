Napoli, disastro ADL: Conte l’ha già avvisato

Un Antonio Conte come non l’abbiamo mai visto, sconfortato e quasi arreso ad una situazione che in casa Napoli si fa sempre più complicata da poter gestire.

Perché il Napoli incassa il 3 pareggio di fila in campionato e sembra non riuscire più a vincere dopo un periodo fantastico nel mese di gennaio con tanti scontri diretti dove ha ottenuto il massimo e riacceso l’entusiasmo. Adesso però la classifica per la lotta scudetto sembra essersi nuovamente ribaltata con l’Inter che può scavalcare proprio il Napoli di Conte nella prossima gara in vista anche dello scontro diretto allo stadio Maradona.

E’ una situazione che nessuno pensava di vivere, soprattutto Antonio Conte perché il Napoli sembra averlo ‘tradito’ rispetto quelli che erano gli accordi presi. E’ stato messo in difficoltà nel bel mezzo della stagione e quando si iniziava a pensare di poter fare grandi cose per il futuro. Perché il Napoli ha venduto Kvaratskhelia a gennaio e non è intervenuto sul mercato di riparazione deludendo l’allenatore che si aspettava ben altro dalla società.

Calciomercato Napoli: Conte ha già avvisato De Laurentiis

Non è questo che si aspettavano a Napoli con una squadra sempre più corta visti i problemi legati agli infortuni e al mercato che ha portato via diversi giocatori e con l’allenatore che ora dovrà provare a dare una svolta alla stagione ancor di più provando a mettere la sua mano anche in questo caso.

Una situazione davvero strana quella che si è venuta a creare a Napoli considerando che la squadra di Conte era capolista con un buon vantaggio sull’Inter e ha deciso di indebolirsi con la vendita di Kvara e senza rimpiazzarlo in maniera adeguata, facendo andare su tutte le furie Conte che ora sembra sempre più deluso, soprattutto dopo il terzo pareggio di fila.

Adesso la volontà del Napoli è quella di provare a far tornare fiducia a Conte ma dopo che si è ritrovato con la rosa corta che saranno fatte delle valutazioni in estate perché l’allenatore non accetterà altre situazioni di questo tipo dove nella sessione di mercato invernale sono andati via diversi giocatori e anche un campione come Kvara per vedere arrivare soltanto Hasa, Scuffet, Billing e Okafor.