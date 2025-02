Como-Napoli, le probabili formazioni: Conte con due dubbi da sciogliere

Tutto pronto per Como-Napoli, lunch match di Domenica alle 12.30. Antonio Conte deve sciogliere due dubbi di formazione

La sfida tra Como e Napoli si avvicina, e mentre i tifosi si preparano per il match, Antonio Conte ha ancora un paio di nodi da sciogliere sulla formazione titolare. Tra recuperi in bilico e valutazioni tattiche, il tecnico azzurro dovrà scegliere con attenzione come schierare la squadra per ottenere il massimo risultato.

Il primo interrogativo riguarda Mathías Olivera: l’uruguaiano è in leggero vantaggio per partire titolare, ma le sue condizioni non sono ancora certe al 100%. Se dovesse recuperare completamente, sarà lui ad occupare la fascia sinistra nel modulo 3-5-2. In caso contrario, sarà Pasquale Mazzocchi a prendere il suo posto sulla corsia.

L’altro dubbio è più tattico e interessa direttamente la composizione della linea difensiva. Se Matteo Politano dovesse essere schierato titolare, allora Giovanni Di Lorenzo arretrerebbe nei tre di difesa accanto a Rrahmani e Buongiorno, con Juan Jesus che partirebbe dalla panchina.

Se invece Conte decidesse di schierare Di Lorenzo direttamente come braccetto di destra, allora la difesa vedrebbe Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus contemporaneamente in campo, con un altro giocatore a presidiare la fascia.

Como-Napoli: Le Probabili Formazioni

Dando uno sguardo ai possibili undici in campo, ecco come potrebbero schierarsi le due squadre. Il Como di Cesc Fabregas, con il suo modulo offensivo, cercherà di sorprendere un Napoli che punta sulla solidità difensiva e sulla qualità in mezzo al campo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone/Caqueret, Da Cunha; Diao/Fadera, Nico Paz, Strefezza; Cutrone/Diao. All. Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus (o Di Lorenzo); Di Lorenzo (o Politano), Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera (o Mazzocchi); Lukaku, Raspadori. All. Conte

Dove Seguire Como-Napoli in Diretta

L’appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio 2025, con fischio d’inizio alle 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con la possibilità di seguirla anche in streaming su dispositivi mobili, smart TV e PC tramite l’app ufficiale.

Il Napoli arriva a questa trasferta con la necessità di confermare i progressi mostrati nelle ultime gare, ma dovrà fare i conti con un Como agguerrito e pronto a sfruttare il fattore casa. Le scelte di Conte potrebbero fare la differenza: Olivera recupererà in tempo? E quale sarà la soluzione tattica migliore in difesa?

Con questi interrogativi ancora aperti, il match si preannuncia tutt’altro che scontato.