Lukaku, che succede? Un dato su Como-Napoli è sconcertante, ma un altro fa sperare

Focus sulla prestazione di Romelu Lukaku nella sfida persa dal Napoli contro il Como: c’è una buona e una cattiva notizia

Perché un bomber solitamente decisivo all’improvviso si ritrova in un momento di incertezza? La recente prestazione di Romelu Lukaku contro il Como lascia sicuramente più domande che risposte.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l’attaccante ha toccato il pallone solo 8 volte durante l’incontro – un dato che sembra quasi surreale, che il quotidiano rosa paragona al numero di volte che l’arbitro ha preso il pallone per sistemarlo prima di una punizione.

Il numero ridotto di tocchi è solo uno degli indizi che ci fanno pensare a una piccola crisi in atto. Un giocatore del calibro di Lukaku è abituato a essere al centro delle azioni offensive e a dominare i momenti chiave. Eppure contro il Como il suo impatto è sembrato decisamente affievolito. La statistica non è soltanto un numero: è il riflesso di un momento in cui la sua presenza in campo non riesce a generare le dinamiche di sempre.

Ma non si tratta solo di tocchi persi o di un dato isolato. Da ormai 4 partite consecutive il bomber non trova la via del gol, e questo dato pesa sia a livello personale che tattico. In un contesto in cui ogni azione offensiva conta, la mancanza di punti finali diventa evidente e si traduce in una perdita di fiducia, non solo per lui ma anche per la squadra.

Un altro aspetto che emerge è la difficoltà di Lukaku nel dialogare con i compagni in campo. È come se il legame tecnico, solitamente forte e immediato, si fosse indebolito in un momento in cui è tutto il Napoli ad arrancare, e di riflesso anche il suo centravanti.

Lukaku e il dato che fa ben sperare per la sfida all’Inter

Nonostante questa fase difficile, c’è un dato che offre una luce di speranza: i 9 gol che ha segnato in questa stagione hanno sempre portato punti fondamentali per la squadra.

Ogni rete, in altre parole, non è solo un numero in più, ma un contributo decisivo che ha spesso fatto la differenza nei momenti critici. Questi gol hanno trasformato partite difficili in vittorie importanti e, soprattutto, hanno restituito fiducia sia ai tifosi che ai compagni.

L’appuntamento contro l’Inter assume così un’importanza ancora maggiore. Si parla di un match che potrebbe segnare una svolta decisiva: basta che il bomber trovi il giusto spunto, che riesca a “timbrare il cartellino” – ovvero, a imporsi in campo – per far parlare nuovamente di sé in maniera positiva. Ricordiamo un periodo in cui la sua presenza era sinonimo di sicurezza e continuità, un po’ come quando il Napoli ha realizzato 7 vittorie consecutive, anche grazie al suo contributo mai decisivo come in quel filotto.

La partita contro l’Inter non è soltanto un incontro, ma un vero e proprio banco di prova. Sarà l’occasione per riscoprire quella scintilla che, in passato, ha fatto della sua carriera un esempio di determinazione e capacità di cambiamento. Se riuscirà a ritrovare quel feeling con i compagni, il recupero potrebbe essere rapido e incisivo.