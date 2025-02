Chi sono i “maranza” e perché rischiano di rovinare Napoli-Inter

Napoli-Inter potrebbe trasformarsi in guerriglia urbana: colpa dei “maranza” e delle minacce mandate ad alcuni ragazzi napoletani

Ci sono alcune sfide che non si giocano mai solo in campo. Quella di cui stiamo parlando è proprio una di quelle. Napoli-Inter, uno dei match più attesi della Serie A, non è solo un incontro tra due grandi squadre. Si è trasformato in una battaglia anche fuori dal rettangolo verde, con un incrocio di tensioni che va oltre il semplice risultato sportivo.

Il motivo? Alcuni gruppi di ragazzi milanesi, i cosiddetti maranza, hanno lanciato una sfida aperta sui social, in particolare su TikTok, ai tifosi del Napoli.

Parole che non sono passate inosservate: “Il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra“. Non si parla solo di sfottò o di provocazioni da bar. La cosa si fa seria, e non è difficile immaginare come una situazione del genere possa finire per esplodere, con le forze dell’ordine che già si preparano a monitorare attentamente gli sviluppi.

La preoccupazione è concreta: se la sfida dovesse tradursi in realtà, potrebbero esserci scontri tra bande, con il rischio di una tensione che potrebbe travolgere tutto.

In queste situazioni, è facile cadere nella tentazione di pensare che si tratti solo di una provocazione a sfondo calcistico. Tuttavia, quando il tono si fa minaccioso e quando si usano parole che richiamano scontri fisici, la linea tra gioco e realtà si fa sottile, in in un terreno dove la violenza e l’intolleranza rischiano di prendere il sopravvento.

La risposta dei napoletani è altrettanto pericolosa: le parole di Musto

I tifosi del Napoli purtroppo non sono rimasti a guardare. In risposta a questa provocazione, i giovani napoletani hanno immediatamente replicato con altrettanta veemenza, rispondendo per le rime a quella che vedono come un’offesa al loro orgoglio.

Da una parte e dall’altra, si rincorrono parole infuocate, ma anche su questo fronte il rischio di un’escalation violenta è dietro l’angolo. A prendere parola sulla questione è stato anche il presidente della Commissione Politiche Giovanili e del Lavoro, Luigi Musto, che ha definito la sfida dei maranza come “gravissima” e assolutamente da non sottovalutare.

In una nota, Musto ha lanciato un appello urgente: “Bisogna intervenire subito, prima che questa folle minaccia possa trasformarsi in qualcosa di più grave e violento”. E non si è fermato qui, chiedendo addirittura un intervento diretto del sindaco di Napoli, Manfredi, che dovrebbe coinvolgere anche il ministro dell’Interno.

“Una partita di calcio non può diventare il pretesto per creare condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone”, ha aggiunto Musto, sottolineando che nessuna città dovrebbe vedere le sue zone trasformarsi in “campi di battaglia” a causa di una rivalità che ormai è sfuggita di mano.

E allora, cosa ci resta da fare? In situazioni come queste, la chiave è proprio l’informazione. Più che mai, la narrazione di quanto sta accadendo deve essere precisa e responsabile. Le provocazioni sui social non devono essere alimentate, né amplificate.

Se davvero la rivalità deve essere un fattore che alimenta la passione, che sia per il gioco e per lo sport, non per la violenza. Le prossime settimane saranno decisive per capire in che direzione prenderà questa storia. Ma una cosa è certa: non possiamo permettere che il calcio, simbolo di passione sana, venga strumentalizzato da chi vuole trasformarlo in un campo di battaglia.