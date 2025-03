Inter, tegola Lautaro per Inzaghi: tempi di recupero più lunghi

In casa Inter è arrivata la tegola rappresentata dal duro infortunio che ha colpito con la Nazionale argentina il bomber nerazzurro Lautaro Martinez. In tal senso, a quanto pare si tratta di un duro colpo per Simone Inzaghi, con i tempi di recupero che potrebbero essere seriamente più lunghi delle aspettative iniziali.

La lotta per lo Scudetto in Serie A sta diventando sempre di più avvincente ed interessante, dal momento che i nerazzurri hanno conquistato un certo vantaggio ma con 27 punti ancora in palio tutto può accadere. A cambiare le carte in tavola, però, potrebbe essere arrivata una notizia direttamente dall’Argentina e che può stravolgere gli equilibri, da questo punto di vista.

Come è noto, infatti, Lautaro Martinez è andato KO a causa di un problema di natura muscolare che ha messo tutto il mondo Inter, come è normale che sia, in allarme per quelle che sono le condizioni del suo capitano. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti proprio a proposito del Toro, con un particolare riferimento ai tempi di recupero di cui ha bisogno.

Inter, le ultime sul capitano e sulle sue condizioni fisiche

Non è stata certamente la sua migliore stagione, per usare un eufemismo, ma il valore del calciatore, soprattutto in termini di leadership e di apporto alla manovra offensiva, è del tutto fuori discussione. In tal senso, è ovvio che per l’importanza delle partite di Serie A e Champions League Simone Inzaghi ha bisogno del suo bomber nelle migliori condizioni fisiche.

Inizialmente, infatti, non sembrava nulla di troppo preoccupante ma, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, Lautaro Martinez avrà bisogno di 7-10 giorni di riposo. Per questo motivo, allo stato attuale delle cose, resta fortemente in dubbio per la partita contro l’Udinese del 30 marzo e per quella di Coppa Italia contro il Milan in programma per il 2 aprile.

Infortunio Lautaro Martinez: svelati i tempi di recupero

Se tutto dovesse andare secondo i piani Lautaro Martinez potrebbe tornare a disposizione della sua Inter per sabato 5 aprile alle ore 18.00 contro il Parma di Cristian Chivu. Insomma, si tratta di uno stop più lungo del previsto ma sarebbe potuta andare sicuramente peggio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Chiaramente le sue condizioni andranno tenute sotto controllo in maniera continua e costante.