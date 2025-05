Calciomercato Napoli, affare dal Benfica: il sostituto di Anguissa

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi affare in vista della prossima stagione. Ci sono stati già approcci con il suo agente, ecco il nuovo affare dal Benfica

Accostato a lungo anche al Milan in passato, ora è pronto per un nuovo colpo di scena in casa Napoli. Antonio Conte è concentrato sulle prossime ultime due sfide di campionato per aggiudicarsi lo Scudetto: ecco la soluzione a sorpresa dal Benfica.

Il ds Giovanni Manna è già al lavoro per puntellare la rosa partenopea in vista del futuro. Una nuova svolta decisiva per Antonio Conte: spunta l’affare a centrocampo dal Benfica, tutto può cambiare nei prossimi giorni. Un colpo di scena interessante per ambire a grandi palcoscenici: già ci sono stati contatti con il suo entourage, manca l’ok del club portoghese. Conosciamo tutti i dettagli in vista della nuova operazione di mercato a sorpresa in casa Napoli.

Calciomercato Napoli, chiusura a centrocampo: profilo per Conte

Una nuova soluzione immediata per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Un nome nuovo in orbita azzurra: ecco la mossa vincente del presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul canale ufficiale di Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli ha vorrebbe chiudere subito per un nuovo colpo a centrocampo. Nel mirino c’è il portoghese del Benfica, Florentino Luis, che era già nel mirino del Milan. Il presidente De Laurentiis ha avuto già contatti costanti con il suo agente negli ultimi giorni: c’è già una bozza di accordo per i prossimi cinque anni per 2,5 milioni di euro a stagione. Ancora non c’è l’ok del Benfica: le prossime settimane saranno decisive per chiudere subito la trattativa.

Una nuova mossa vincente per mettere a segno una nuova soluzione come sostituto di Anguissa, pronto a dire addio al Napoli dopo le ultime stagioni in maglia azzurra. Tutto può cambiare nelle prossime settimane, ma ora tutto l’ambiente partenopeo è molto concentrato sul fronte Scudetto.

Florentino Luis è stato già nel mirino del Milan per tanti mesi, ma ora il club di De Laurentiis vorrebbe subito chiudere un nuovo affare in vista del futuro. La squadra azzurra vorrebbe prima pensare alle sfide contro Parma e Cagliari: servono 6 punti per l’aritmetica Scudetto. Tutto può cambiare nelle prossime settimane per arrivare all’annuncio definitivo: il centrocampista portoghese è pronto a sbarcare in Serie A.