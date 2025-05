Blitz di Giuntoli in Spagna: niente Napoli, firma con la Juve

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il blitz in Spagna della Juventus avrebbe completamente stravolto le carte in tavola a favore della Vecchia Signora, con il club partenopeo che potrebbe vedersi soffiare l’ennesimo obiettivo di mercato dal suo ex dirigente, Cristiano Giuntoli.

Non è ancora il momento di parlare di affare fatto comunque. La Juventus è sì in vantaggio nella corsa al giocatore, ma il Napoli ha ancora tempo e soldi per poter contro ribaltare la situazione, anche se la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia il capoluogo campano come meta finale.

Giuntoli in Spagna: soffia un obiettivo al Napoli

Il concentrarsi (inevitabilmente tanto) sulle questioni di campo rischia di avere dei risvolti importanti su altri aspetti delicati, come ad esempio il calciomercato. Ovviamente tutte le attenzioni fisiche e mentali del Napoli sono su queste ultime due partite di campionato, dove la formazione di Antonio Conte può sorprendentemente laurearsi per la quarta volta nella sua storia campione d’Italia dopo una cavalcata incredibile.

Certo, in campo ci scendono i calciatori, ma anche la dirigenza partenopea è tesa per questi ultimi appuntamenti della stagione. E questo fa sì che le questioni di calciomercato passino in secondo piano, anche perché non c’è modo e tempo per pensarci. Occhio però, perché la concorrenza è spietata. Di aspettare non ne ha alcuna intenzione, e questo potrebbe giocare a sfavore del Napoli, che potrebbe presti vedersi sfumare un obiettivo di mercato per mano di una rivale di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, grazie a un blitz spagnolo di Cristiano Giuntoli la Juventus potrebbe anticipare il Napoli nella corsa a Miguel Gutierrez, giovane esterno spagnolo, scuola Real Madrid, che nelle ultime stagioni si è messo in mostra con la maglia del Girona.

Va alla Juventus: il Napoli già guarda altrove

Miguel Gutierrez si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus, soprattutto nel momento in cui Cristiano Giuntoli decidesse di affondare seriamente il colpo dopo i primi incontri positivi con il Girona degli scorsi giorni.

Di allenatore la presa il Napoli non ne avrebbe alcuna voglia, anche se De Laurentiis non vorrà partecipare a nessuna asta per il calciatore. A fronte di questo il club partenopeo si sarebbe cominciato a guardare intorno alla ricerca di alternative, valutando diversi giocatori simili per caratteristiche a Miguel Gutierrez che possano fare al caso di Antonio Conte. La realtà dei fatti è però un’altra: lo spagnolo è unico nel suo genere, per età, prospettiva e qualità, motivo per il quale fino a quando sarà nelle sue possibilità il Napoli farà di tutto per portarlo in azzurro.