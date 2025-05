Napoli, infortunio Lobotka: i nuovi tempi di recupero

Stanislav Lobotka è uscito anzitempo dal campo durante la sfida contro il Genoa. Cambiano ancora i tempi di recupero, ecco la verità sulla sue condizioni

Il centrocampista slovacco è stato protagonista di una stagione da urlo dopo il calo fisiologico del passato anno. Ora Lobotka dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali, spunta l’indiscrezione sulle proprie condizioni. Ecco la verità annunciata pochi minuti fa, Conte è già stato avvisato.

Antonio Conte è molto concentrato sulle ultime due sfide di Serie A per aggiudicarsi il nuovo titolo di Campione d’Italia. Dopo il pareggio contro il Genoa, è tornata l’amarezza in casa amarezza. Il Napoli è ancora al posto posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter che insegue dopo aver centrato la finale di Champions League. Saranno ore decisive per conoscere chi vincerà il campionato, ma ora l’allenatore del Napoli dovrà fare i conti con la nuova tegola di Stanislav Lobotka.

Napoli, la verità sull’infortunio di Lobotka: l’annuncio dell’ultim’ora

Una nuova svolta per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista slovacco. Lobotka è stato il faro della mediana del Napoli, ecco tutte le novità dell’ultim’ora.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per Lobotka potrebbe arrivare anche la brutta notizia di stagione finita. Il centrocampista slovacco ha provato a recuperare in tutti i modi, ma dopo pochi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Genoa. Sicuramente non ci sarà a Parma con la nuova chance dal primo minuto per Gilmour. Lo scozzese non dovrà far rimpiangere lo slovacco: Conte ha rinunciato poche volte a lui, ma ora potrebbe esserci la nuova tegola definitiva per l’allenatore del Napoli.

Un momento decisivo per chiudere in bellezza la stagione: Conte ha sorpreso tutti riportando in alto la squadra azzurra. Nessuno lo avrebbe pronosticato ad inizio stagione: spunta la decisione in vista della trasferta ostica di Parma. Il Napoli dovrà vincere a tutti i costi: c’è tanto rammarico dopo il pari contro il Genoa, ma l’allenatore azzurro sa come fare.

Nelle prossime ore si conosceranno con certezza le sue condizioni: oggi gli azzurri torneranno a lavorare a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Parma. Ecco la decisione definitiva per sognare in grande: ecco il momento decisivo per sognare ancora in grande. Mancano soltanto due gare per la fine del campionato: ormai ci siamo per chiudere in bellezza.