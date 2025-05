Napoli, Conte cambia modulo: giocherà dal primo minuto

Il Napoli dovrà affrontare il Parma al Tardini nella penultima giornata di Serie A. Una sfida già decisiva in ottica Scudetto, ecco le scelte di Antonio Conte

L’allenatore degli azzurri dovrà scegliere il miglior abito in vista dell’ostica trasferta del Tardini. Il Napoli dovrà collezionare sei punti senza pensare ai risultati dell’Inter, ma Di Lorenzo e compagni hanno già sprecato un bonus con il pareggio collezionato al Maradona contro il Genoa.

Una stagione ricca di colpi di scena in casa Napoli. Antonio Conte ha riportato subito in alto la squadra azzurra: ora mancano gli ultimi due step contro Parma e Cagliari per battere l’Inter. Sei punti per l’aritmetica, ma tutto dipenderà anche dal risultato della sfida dei nerazzurri contro la Lazio. Saranno settimane intense per conoscere anche il futuro dell’allenatore leccese, accostato nuovamente alla Juventus dopo la rottura avvenuta tanti anni fa. Tutto si deciderà soltanto al termine del campionato: una voglia immensa di ambire a nuovi grandi palcoscenici in Serie A.

Napoli, la svolta da titolare: ecco la mossa a sorpresa di Conte

L’allenatore del Napoli dovrà scegliere così il miglior undici da schierare dal primo minuto contro il Parma. Spunta l’ultim’ora decisiva: potrebbe giocare dal primo minuto al Tardini.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres scalpita per una maglia da titolare. L’ultima decisione spetterà ad Antonio Conte: l’allenatore del Napoli dovrà scegliere tra il 4-2-3-1 con McTominay come finto esterno o tornare al puro 4-3-3 con Neres e Politano ai lati di Lukaku. Al momento Conte difficilmente potrà fare a meno di Raspadori, autore ancora una volta di un gol decisivo in ottica Scudetto.

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per trovare la miglior disposizione tattica possibile in modo da affrontare l’ostica trasferta di Parma. Un momento decisivo per sognare in grande: il Napoli vuole aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia regalando un nuovo sogno ai tifosi azzurri. Buongiorno cercherà di farcela per la sfida contro il Cagliari, mentre per Juan Jesus la stagione è terminata in anticipo. Da valutare infine le condizioni di Stanislav Lobotka, che ha rimediato una nuova distorsione alla caviglia.

Un momento decisivo per prendere le miglior decisioni possibili in Serie A: Neres è entrato con il giusto piglio nei minuti finali contro il Genoa. Il talentuoso brasiliano potrebbe essere l’arma in più contro Parma e Cagliari per regalare i punti decisivi al Napoli. Ecco la nuova scelta decisiva in vista del futuro: ancora pochi giorni per conoscere il modulo scelto da Conte per le prossime sfide di Serie A.