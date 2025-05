Natan ha convinto: riscatto e cessione ad una big italiana

Il futuro del difensore brasiliano sembra essere ormai scritto. E il Napoli rischia di perdere uno dei giocatori più talentuosi a livello europeo

La scelta di non aver messo il controriscatto su Natan potrebbe essere un grande rimpianto in casa Napoli. Il difensore sta facendo molto bene con il Betis e un po’ di rammarico in casa partenopea considerata l’emergenza in difesa e le prestazioni non all’altezza da parte di Rafa Marin. Ma il centrale è pronto a ritornare in Serie A da protagonista e magari andare a prendere una sora di rivincita nei confronti degli azzurri.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Secondo le informazioni di ABC, il Betis sembra essere pronto a riscattare Natan dal Napoli per poi cederlo durante il prossimo calciomercato magari ad una big di Serie A. Per adesso dalla Spagna non si fanno nomi, ma parliamo di una squadra sicuramente importante anche per le prestazioni del giocatore. Naturalmente non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Calciomercato Napoli: addio Natan, resta in Serie A

Il futuro di Natan non sarà al Napoli. Nelle scorse ore si è parlato tanto della possibilità di un suo ritorno in terra partenopea in caso di mancato riscatto del Betis. Ma gli spagnoli non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il giocatore. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, gli iberici sono pronti ad andarlo a prendere e poi magari cederlo per avere una plusvalenza comunque molto importante.

E dalla Spagna confermano come le squadre di Serie A sono su Natan. Tra le ipotesi per il centrale potrebbe esserci anche il Milan, che continua la ricerca di un difensore giovane e che dà delle garanzie. L’ex Napoli fino ad oggi ha confermato di poter dare una mano molto importante e per questo motivo ci potrebbe essere un tentativo nel prossimo calciomercato da parte dei rossoneri.

Una notizia che non rappresenta sicuramente una buona notizia per il Napoli. Un minimo di rammarico per quanto successo con Natan esiste ed ora il suo ritorno in Serie A nel prossimo calciomercato è destinato a rappresentare una brutta notizia per quanto riguarda i partenopei.

Il Milan su Natan?

Per il momento il Betis pensa solamente a riscattare Natan. Successivamente si andrà a capire meglio il suo futuro in ottica calciomercato estivo.

Il Milan potrebbe rappresentare una soluzione per quanto riguarda Natan in ottica prossima stagione. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.