Spareggio Scudetto, Inter-Napoli: dove si gioca, la data

Inter e Napoli potrebbero sfidarsi in una gara Scudetto a campo neutro. Spunta il luogo e la data come evidenziato pochi minuti fa: l’ultim’ora

Spareggio Scudetto, la novità dell’ultim’ora: è già tutto deciso

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, lo spareggio Scudetto tra Inter e Napoli potrebbe giocarsi domenica 25 maggio allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45. Si deciderà tutto soltanto dopo le due sfide di domenica sera: l’Inter giocherà a San Siro contro la Lazio, mentre gli azzurri sfideranno il Parma al Tardini. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile visto che in nerazzurri saranno impegnati nella finale di Champions League il 31 maggio.

Il Napoli ha già esaurito il bonus pareggiando in casa contro il Genoa. Ora servono due vittorie contro Parma e Cagliari per festeggiare lo Scudetto, ma saranno due sfide ostiche per i partenopei. Conte proverà a regalare subito una nuova gioia ai tifosi azzurri alla sua prima stagione sulla panchina del Napoli.

L’Inter ha conquistato la finale di Champions League, ma prima c’è il duello a distanza da affrontare con i partenopei in campionato. Inzaghi è tornato a vincere contro il Torino, ma nelle ultime due gare si deciderà il vincitore del campionato. Il Napoli ci proverà fino alla fine, ma c’è già lo scenario possibile con una sfida per lo spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti. Una voglia immensa di evitare un’altra sfida in Serie A: Conte è pronto a collezionare 6 punti in due partite.