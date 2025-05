Napoli, arriva il sostituto di Meret: scambio in Serie A

Novità importanti in casa Napoli per conoscere il sostituto di Alex Meret. Il rinnovo del portiere friulano non è stato ancora ufficializzato: il presidente De Laurentiis corre ai ripari

Nuovo colpo di scena per conoscere il portiere del Napoli per la prossima stagione. Meret è concentrato sulle ultime due sfide degli azzurri, ma al momento non è chiaro anche il suo futuro. Il rinnovo sarebbe già dovuto arrivare, ma al momento tutto tace. L’agente Pastorello aveva rivelato di essere molto vicini all’accordo, ma finora non è stato formalizzato. Spunta l’annuncio per lo scambio tra portieri in Serie A: il ds Manna prova la mossa vincente.

La dirigenza del Napoli è al lavoro per puntellare la rosa del futuro. Antonio Conte incontrerà il presidente De Laurentiis per conoscere le sue intenzioni in vista della prossima stagione. Una nuova mossa vincente del ds Manna che ha le idee chiare per la questione portieri in casa azzurra. Spunta un nuovo annuncio decisivo per accontentare tutte le parti coinvolte: ecco la decisione in ottica futura.

Calciomercato, rinnovo Meret in alto mare: la mossa vincente in Serie A

Il Napoli cercherà di allestire una rosa molto competitiva con l’immediato ritorno in Champions League. Spunta l’intreccio da urlo in Serie A per arrivare subito al portiere protagonista in positivo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Elia Caprile sarebbe finito nel mirino del Torino. Una mossa a sorpresa proprio per il ds Manna che potrebbe inserirlo nella trattativa che porta al portiere serbo Milinkovic-Savic. Il rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivato in maniera ufficiale: l’accordo tra il presidente De Laurentiis e il suo agente Pastorello non è stato formalizzato. L’estremo difensore del Torino ha numerose richieste anche in Premier League, ma il ds Manna potrebbe chiudere lo scambio a sorpresa.

Elia Caprile ha deciso a gennaio di volare al Cagliari da Davide Nicola per mettersi in mostra. Non voleva continuare in maglia azzurra a fare il vice di Meret: la sua voglia di giocare è stata tanta. Ora potrebbe sostituire così il partente Milinkovic-Savic, accostato acnhe al Napoli. Uno scambio tra portieri decisivo per Caprile, ancora di proprietà del club di De Laurentiis.

Ormai ci siamo per pensare già alle prossime mosse di calciomercato: il ds Manna vuole affondare il colpo dicendo definitivamente addio a Meret.