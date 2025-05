Napoli, nuovo regalo per Conte: lo manda De Zerbi

Un nuovo intreccio di calciomercato tra Napoli e Roberto De Zerbi. Spunta il nuovo colpo da Marsiglia per rinforzare l’attacco di Conte, la verità

Saranno giorni intensi in casa Napoli per le ultime sfide di Serie A, ma non solo. La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro cercando di convincere Antonio Conte a restare ancora per tanti anni sulla panchina azzurra. Spunta il nuovo affare da Marsiglia: ha già aperto al suo trasferimento.

Il ds Manna continua a lavorare per rinforzare la rosa del Napoli. Antonio Conte dovrà prendere una decisione per il suo futuro, spunta la mossa a sorpresa per un nuovo colpo in attacco. Una voglia immensa di puntellare la rosa in vista della prossima edizione di Champions League: una svolta in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis cercherà di convincere l’attuale allenatore azzurro che ha riportato subito il Napoli in alto. Scopriamo gli ultimi dettagli in casa azzurra per un nuovo regalo a Conte.

Calciomercato Napoli, incontro con il padre: la svolta decisiva

Come riportato da areanapoli.it, il classe 2001 del Marsiglia Mason Greenwood è pronto a cambiare aria. Cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, ha realizzato 20 gol condite da 5 assist in stagione. Ha aperto ad un possibile trasferimento al Napoli per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte: un nuovo regalo per l’allenatore azzurro per convincerlo ancora a restare sulla panchina dei partenopei.

Ci sarebbe già stato un incontro con il padre-agente, Andrew Greenwood, ma il club francese continua a sparare alto fino a 50 milioni di euro. Al momento percepisce 3 milioni netti a stagione, ma vorrebbe arrivare anche a 4,5. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere subito per un nuovo colpo in attacco. In estate arriverà una nuova rivoluzione in casa Napoli per rinforzare tutti i reparti del Napoli: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che ha intenzione di trattenere Antonio Conte.

Il talentuoso giocatore del Marsiglia potrebbe ritrovare anche Scott McTominay visto che hanno giocato tante partite insieme ai tempi del Man United. Al momento resta un obiettivo concreto del ds Manna: ora deciderà il Napoli se formulare o meno la proposta importante per strapparlo al club francese. Con De Zerbi ha ritrovato entusiasmo e tanti gol: il suo futuro potrebbe essere in Serie A con tante big d’Europa che sono sulle sue tracce.