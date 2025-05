Napoli: svolta per il centrale, via libera del Chelsea

Il colpo McTominay sta portando i partenopei a guardare con attenzione alla Premier League e i ‘Blues’ possono aiutare molto Conte

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Nonostante lo Scudetto deve essere ancora deciso, la società sta guardando al futuro e per farlo sono diverse le trattative che Manna ha intavolato. Al momento si è nella fase embrionale. Non c’è nessun accordo vicino, ma si tratta di sondaggi per capire meglio la fattibilità delle operazioni. Una corsia preferenziale, dopo l’affare McTominay, la ha la Premier League e per questo motivo non è da escludere un nuovo colpo dall’Inghilterra.

E c’è un nome nuovo per la difesa del Napoli. Secondo le informazioni di Chelsea News, i Blues avrebbero intenzione di dare il via libera all’operazione davanti ad una proposta importante. Ma non è da escludere che gli inglesi possano comunque aprire ad un prestito magari con diritto ed obbligo nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se presto si entrerà nel vivo della trattativa.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, si chiude un nuovo colpo

Il Napoli deve rinforzare la rosa in tutti i reparti e Manna si è messo al lavoro sin da subito. Il direttore sportivo sta sondando diversi profili e c’è un nome che potrebbe nelle prossime settimane balzare in pole position. Per il momento siamo nella fase embrionale della trattativa e vedremo se si entrerà nel vivo oppure si andrà su un profilo differente. Il giocatore comunque piace e per questo motivo non è da escludere un tentato per capire la fattibilità dell’operazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe sulle tracce del difensore Badiashile. Il centrale piace a diverse squadre e i partenopei pensano a lui per andare a rinforzare il reparto arretrato. Il Chelsea valuta la possibilità di cederlo a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro. Non è da escludere che si possa magari aprire anche ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Per il momento la priorità del Napoli è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Subito dopo si entrerà nel vivo del calciomercato e per questo motivo presto si entrerà nel vivo con il Chelsea per l’affare Badiashile.

