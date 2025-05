Doppio colpo con i soldi di Osimhen: uno arriva per 35MLN

La cessione di Victor Osimhen permetterà al Napoli di prendersi la scena nel prossimo calciomercato con una doppia incredibile operazione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe infatti già lavorando per rinforzare la rosa di Antonio Conte anche in vista di questa importante uscita, che comunque non avrà chissà che peso specifico considerato il fatto che il salentino ha saputo ampiamente fare a meno del nigeriano in questa stagione. Se poi consideriamo il fatto che con i soldi della sua cessione il Napoli si rinforzerà con due acquisti di qualità, Antonio Conte non può che essere contento.

Primo colpo grazie alla cessione di Osimhen

Il Napoli è pronto a mettere a segno il primo colpo grazie alla cessione di Victor Osimhen. Con ogni probabilità, stando a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, il nigeriano rimarrà in Turchia, al Galatasaray, anche nella prossima stagione, dato che il club di Istanbul si sarebbe detto disposto a pagare la clausola rescissoria dell’ex numero 9 partenopeo da 65 milioni di euro.

Soldi importanti, metà dei quali verranno investiti in un calciatore che Aurelio De Laurentiis starebbe seguendo da anni. Questa mossa potrebbe garantire al numero uno dei partenopei di portare finalmente in Italia questo giovane campione, sul quale ci sarebbe ovviamente l’interesse non di mezza Europa ma anche di altre importanti squadre di Serie A, Juventus su tutte. La sensazione, però, è che la strada intrapresa da questo talento abbia come meta finale proprio Napoli, complice anche l’importante offerta che il club azzurro avrebbe presentato per il suo cartellino.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il Napoli avrebbe mosso i primi passi concreti verso Georgiy Sudakov, offrendo allo Shakhtar Donetsk ben 35 milioni di euro per il classe 2002.

Il secondo colpo grazie alla cessione di Osimhen

Non solo Georgiy Sudakov. Con i soldi della cessione di Victor Osimhen il Napoli starebbe chiudendo per un altro giocatore, contattato già negli scorsi giorni dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Stiamo parlando di Jonathan David, attaccante canadese che lascerà il Lille al termine di questa stagione. Il classe 2000 prenderà il posto in rosa del Cholito Simeone, ma per assicurarselo il Napoli dovrà compiere un importante sforzo economico, ed è per questo che serve la cessione di Osimhen, perché quei 65 milioni di euro possono fare tutta la differenza del mondo non solo a livello di bilancio ma anche, ma soprattutto, e lo si può capire benissimo, in ottica calciomercato per il club di De Laurentiis.