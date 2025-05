Napoli, Conte cambia modulo: unico dubbio di formazione

Conte è pronto a rivoluzionare l’undici iniziale. L’allenatore del Napoli dovrà prendere così una nuova decisione: ecco l’unico ballottaggio

Tutto può cambiare in pochi giorni. Il Napoli si appresta a scendere in campo nella sfida decisiva contro il Parma: ancora un dubbio di formazione in casa azzurra. La possibile decisione di Antonio Conte: si continua a lavorare a Castel Volturno per ritornare subito alla vittoria dopo il pareggio casalingo a sorpresa contro il Genoa. Ecco il ballottaggio in casa azzurra.

Conte ha tempo per pensare al suo futuro. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus con lo sponsor chiamato Giorgio Chiellini: l’ex difensore bianconero entrerà in società con un nuovo ruolo strategico. Una nuova soluzione per affrontare nel migliore dei modi il Parma: ci sarà l’invasione azzurra con tanti tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra del cuore. Un duello emozionante con l’Inter: servono 6 punti per trionfare aritmeticamente in campionato.

Napoli, chi giocherà dal primo minuto? La decisione di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Antonio Conte dovrà prendere una decisione sul modulo in vista dell’ostica trasferta di Parma. Spunta una nuova soluzione con il passaggio al 4-3-3, ma attualmente sarà difficile rinunciare a Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro continua a segnare gol decisivi in Serie A per contribuire allo Scudetto azzurro, ma l’ultima scelta spetterà all’allenatore del Napoli.

David Neres scalpita per una maglia da titolare in vista della prossima sfida di Serie A. Il talentuoso giocatore brasiliano è tornato subito protagonista negli ultimi minuti contro il Genoa: nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: il Napoli cercherà di arrivare fino in fondo per centrare due vittorie.

Novità interessanti per mettere in difficoltà la squadra emiliana allenata da Chivu. Saranno decisive le prossime ore per svoltare definitivamente con l’undici iniziale. Il Parma dovrà raggiungere la salvezza in maniera aritmetica: la coppia offensiva formata da Bonny e Pellegrino è pronta a dare filo da torcere alla retroguardia azzurra priva di Buongiorno e Juan Jesus.

Una nuova svolta decisiva per sognare in grande: unico ballottaggio tra Raspadori e Neres per cercare di iniziare subito a mille. Il Napoli ha un’occasione d’oro per trionfare in Serie A: in caso contrario, l’Inter potrebbe superare in classifica subito gli azzurri. Ore frenetiche prima di arrivare alla decisione definitiva di Antonio Conte.