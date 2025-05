Napoli, infortunio McTominay: c’è un nuovo convocato

Scott McTominay ha subito messo in allarme Antonio Conte: svelate le sue condizioni fisiche, ecco il nuovo convocato per la trasferta di Parma

Saranno ore decisive per conoscere da vicino l’undici iniziale che scenderà in campo al Tardini. Una nuova svolta decisiva per sognare in grande: lo Scudetto è davvero ad un passo, ma servono gli ultimi due sforzi in casa azzurra.

Novità importanti in vista della prossima sfida decisiva in casa Napoli. Spunta l’allarme per le condizioni del centrocampista del Napoli Scott McTominay. Ecco tutta la verità annunciata da Castel Volturno: un momento decisivo per conoscere le ultime indiscrezioni di formazione per la sfida contro il Parma. Antonio Conte dovrà scegliere il sistema di gioco più adatto per mettere in difficoltà la squadra ducale guidata da Chivu. Un duello a distanza con l’Inter nelle ultime due sfide di Serie A: gli azzurri sono ad un passo dallo Scudetto, ma servono due vittorie per l’aritmetica senza pensare al risultato dei nerazzurri.

Napoli, le condizioni di McTominay: c’è apprensione, l’annuncio

Tutto può cambiare nelle prossime ore. Conte parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno per svelare anche le condizioni del giocatore scozzese. Una voglia immensa di continuare a restare al primo posto: dopo il mezzo falso contro il Genoa, è arrivata subito l’ora del riscatto.

Nelle ultime ore è scattato a Castel Volturno l’allarme per il centrocampista scozzese Scott McTominay. Dopo la tegola per Lobotka, Conte dovrà prendere una nuova decisione in vista dell’ostica trasferta di Parma. Come riportato da CalcioNapoli24, non ci dovrebbero essere grossi problemi per il suo impiego dal primo minuto al Tardini. Anche il giovane centrocampista della Primavera, Lorenzo Russo, potrebbe essere aggregato alla Prima squadra.

L’allenatore del Napoli potrebbe confermare Raspadori alle spalle di Lukaku: Neres scalpita per una maglia da titolare. Tutto può cambiare nelle prossime ore per cercare così di collezionare i tre punti al Tardini. Ci saranno 3500 nel settore ospiti, ma Parma sarà invasa di azzurro. In tanti potrebbero recarsi nella città emiliana anche senza biglietto per manifestare soltanto il loro amore per la squadra del cuore.

Tutto può cambiare in vista della prossima sfida di campionato. Spunta il nuovo intreccio con McTominay, protagonista assoluto della stagione del Napoli. Lo scozzese ha regalato gol ed assist vincenti ai propri compagni: è il simbolo degli azzurri per ambire allo Scudetto.