Napoli: Osimhen al PSG, scambio con un bomber

I parigini potrebbero tornare con forza sul nigeriano per andare a rinforzare il reparto offensivo. Possibile uno scambio con un attaccante

Il futuro di Osimhen continua a tenere banco sul calciomercato e potrebbe essere fondamentale anche per il Napoli. Secondo le informazioni a disposizione, il giocatore preferirebbe la Serie A per una sorta di sgarbo ai partenopei, ma attenzione alla possibilità francese. Il PSG è alla ricerca di un bomber di assoluto livello e Luis Campos starebbe vagliando tutte le ipotesi e tra queste c’è anche l’attuale attaccante del Galatasaray. È un nome che piace da tempo ai transalpini ed ora si potrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

La clausola rescissoria del giocatore è di 75 milioni di euro, ma il PSG potrebbe anche mettere sul piatto una cifra inferiore e un giocatore per sbloccare la trattativa nel prossimo calciomercato e anticipare la concorrenza. Naturalmente si tratterebbe di una soluzione importante anche per il Napoli per non andare a rinforzare la Juventus. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, scambio con Osimhen

L’idea di utilizzare Osimhen come una pedina di scambio è sempre nell’idea di Manna. Il contratto in scadenza nel 2026 non facilita la cessione a cifre importanti e quindi andare a rinforzare la rosa magari mettendo sul piatto il nigeriano è una pista da tenere in considerazione in questo momento.

Secondo le informazioni di fichajes.com, il PSG sarebbe disposto a cedere Goncalo Ramos nel prossimo calciomercato pur di andare a prendere un nuovo bomber. E il portoghese potrebbe essere il nome giusto per provare a strappare Osimhen nel prossimo calciomercato al Napoli. Il giocatore lusitano ha dimostrato in questa stagione di essere il nome giusto per alzare il livello e dare al tecnico un vice Lukaku di livello.

Per il momento è una semplice suggestione più che una trattativa. Il PSG sta facendo tutte le riflessioni del caso e per il momento non ha ancora sciolto i dubbi. Osimhen resta una opzione di calciomercato e non è da escludere che ci possa essere una opzione di scambio con Goncalo Ramos.

Mercato Napoli: Goncalo Ramos nome nuovo per l’attacco?

Goncalo Ramos potrebbe essere uno dei rinforzi del Napoli la prossima stagione. Il profilo potrebbe essere quello giusto per il ruolo di vice Lukaku e l’ipotesi di scambio con Osimhen nel calciomercato estivo è da tenere in considerazione.

Per adesso non c’è nulla di concreto. Sono in corso le valutazioni e nelle prossime settimane si proverà ad entrare nel vivo di questa trattativa.