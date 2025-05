Napoli, arriva da Bologna: Manna chiude un’operazione

Una nuova mossa decisiva da Bologna in vista della prossima stagione. Il Napoli continua a pensare all’ennesimo colpo in difesa: ecco la soluzione immediata

Il ds Manna cercherà di chiudere subito l’operazione per il futuro. Spunta l’intreccio decisivo, ma sulle sue tracce ci sono anche Milan ed Inter pronte a soffiare l’obiettivo di mercato del Napoli. Il Bologna è diventata una bottega cara negli ultimi mesi anche grazie all’exploit con il trionfo in Coppa Italia: conosciamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione.

Sono ore frenetiche in casa Napoli per continuare a cullare il sogno chiamato Scudetto. Tutto si potrà decidere già a partire dalla serata di domenica 18 maggio: Conte ha le idee chiare per superare l’ostacolo chiamato Parma. Dopo il pari beffa contro il Genoa, gli azzurri sono chiamati ad una grande prova di forza per mantenere il vantaggio sull’Inter. Un duello a distanza entusiasmante per regalare subito una nuova gioia ai tifosi del Napoli che non aspettano altro. Nel frattempo spunta la decisione del ds Manna in ottica futura per rinforzare la rosa azzurra: ecco la soluzione immediata.

Calciomercato Napoli, la decisione di Manna: intreccio da Bologna

Nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione. Ecco la decisione del ds Manna: ormai ci siamo per chiudere subito l’affare in Serie A.

Come svelato dal portale Tmw, si muove ancora qualcosa sul fronte calciomercato. L’obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia del Napoli si chiama Sam Beukema: il difensore olandese del Bologna è valutato circa 30 milioni di euro, una cifra ritenuta alta per il ds Manna. L’alternativa è quella del centrale francese dell’Udinese, Solet, che è stato tirato in ballo anche per vicende extra-calcistiche nelle ultime ore dal Messaggero Veneto.

Sullle tracce di Beukema ci sono anche i due club milanesi pronti a soffiarlo al Napoli, ma il ds Manna resta in pole per l’olandese. Saranno settimane intense per arrivare alla decisione definitiva: ormai ci siamo per concludere subito la trattativa in casa Bologna. Il Napoli vorrebbe così subito rinforzare la retroguardia azzurra in vista della prossima stagione.

Tutto dipenderà anche dalla decisione di Antonio Conte che incontrerà il presidente De Laurentiis soltanto al termine della stagione per capire i margini per proseguire o meno insieme. L’attuale allenatore del Napoli è stato accostato anche al ritorno alla Juventus senza sottovalutare la destinazione Milan. Saranno settimane ricche di colpi di scena per conoscere il futuro dei colpi in casa azzurra.