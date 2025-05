Napoli: colpo dalla Premier, Ferran Torres la chiave

I partenopei vogliono prendere un grande nome in attacco e per questo motivo c’è la possibilità di un intrigo con lo spagnolo

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa. Nonostante lo Scudetto non è ancora matematico, la società starebbe lavorando con attenzione su quali profili portare in squadra. La conferma di Conte ad oggi sembra essere più remota, ma questo non sembra frenare assolutamente la possibilità di andare a prendere calciatori di assoluto livello. Per il momento si è nel campo dei ragionamenti, ma sono in corso le valutazioni del caso.

Secondo le informazioni di todofichajes.net, un club sembra essere pronto ad acquistare Ferran Torres per una cifra intorno ai 50 milioni di euro nel prossimo calciomercato e questo potrebbe dare una sorta di via libera al Napoli per andare a chiudere un colpo importante in ottica stagione successiva. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere la fine del campionato per capire meglio le mosse dei club.

Calciomercato Napoli: affare in Premier, c’è la svolta

Il Napoli, dopo aver definito l’affare McTominay, potrebbe andare a chiudere un secondo colpo dall’Inghilterra. C’è un calciatore che potrebbe stuzzicare molto i partenopei ed ora ci sono delle novità molto importante. L’arrivo di Ferran Torres, infatti, dovrebbe dare il via libera al trasferimento e per questo motivo non ci resta che attendere la fine del campionato per avere un quadro molto più chiaro in questa vicenda.

Stando alle indiscrezioni, l’Aston Villa sarebbe sulle tracce di Ferran Torres e il suo arrivo chiuderebbe qualsiasi possibilità al riscatto di Rashford. Per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di tornare con forza sull’inglese visto che non rientra più nei piani del Manchester United. Il nome del britannico da tempo stuzzica la coppia formata da Manna e ADL e per questo motivo non ci resta che aspettare l’inizio del calciomercato per capire meglio cosa succederà.

Per il momento il Napoli sta pensando principalmente al campionato. Una volta terminata la stagione, si inizierà a valutare con attenzione su come andare a rinforzare la rosa nel calciomercato estivo e Rashford esta una possibilità da tenere in considerazione.

Mercato Napoli: Rashford ritorna un obiettivo?

Ad oggi la priorità in attacco sembra essere David, ma arrivare al canadese non è affatto semplice e quindi si guardano anche ad altri profili e Rashford rappresenta un nome che stuzzica molto i partenopei.

Naturalmente la strada è ancora lunga e non è da escludere che molto possa dipendere da Conte. Ma la pista Rashford per il Napoli è pronta ad aprirsi.