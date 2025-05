Napoli: scippo alla Juve, arriva con Allegri

Manna potrebbe ritornare a pescare un calciatore in casa bianconera per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano: ecco le ultime

L’avventura di Conte al Napoli sembra essere ormai agli sgoccioli. Nonostante i tifosi e la società continuano a sperare in una sua permanenza, il tecnico è pronto a fare un passo indietro ed iniziare una nuova avventura magari alla Juventus. Fra i nomi valutati da ADL per la sostituzione c’è anche quello di Allegri. Anzi il toscano sarebbe in pole position in questa corsa e ci attendiamo delle novità importanti a breve.

Ma con Allegri potrebbe arrivare anche un altro rinforzo dalla Juventus. Secondo le informazioni di Calcio Napoli 1926, il calciatore interesserebbe molto al Napoli e Manna un tentativo lo potrebbe anche fare. Una trattativa non semplice da portare a termine per i motivi che ormai sappiamo. Anche se il direttore sportivo dei partenopei non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e una proposta ai bianconeri la potrebbe fare nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli: affare con la Juve, i dettagli

Allegri potrebbe chiedere al Napoli di andare a prendere un calciatore dalla Juventus per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Per adesso si è nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno dei contatti ufficiali. Ma l’idea sarebbe nella testa di Manna e non è da escludere che presto si possa entrare in una trattativa fondamentale per alzare ancora di più il livello della squadra in ottica agosto.

Il nome nel mirino del Napoli sarebbe quello di Vlahovic. Il contratto in scadenza del serbo nel 2026 sta portando il serbo a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato e i partenopei sono pronti a fare un pensierino per andare a rinforzare il reparto offensivo e alzare ancora di più la qualità della rosa. Un calciatore che piace molto anche ad Allegri e a questo punto non è da escludere un tentativo di Manna.

Vlahovic consentirebbe al Napoli di andare a rinforzare ancora di più l’attacco oltre che fare uno sgarbo importante alla Juventus. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è una trattativa di calciomercato concreta.

Mercato Napoli: Vlahovic nuova idea per l’attacco?

Vlahovic potrebbe rappresentare una nuova idea di calciomercato per il Napoli per andare a rinforzare il reparto offensivo dopo i problemi avuti in stagione.

Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe portare il Napoli a spendere di meno e non è da escludere che si possa optare per uno scambio nel prossimo calciomercato.