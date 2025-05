Napoli, Manna incontra l’agente per chiudere: sarà lui il titolare

Nel corso di questi giorni si è tanto parlato di Jonathan David, ma a quanto pare il canadese non sarà il nuovo numero 9 del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe spostata su un profilo ancora più giovane e di prospettiva, anche perché in rosa è presente comunque un calciatore esperto come Romelu Lukaku. La strategia è cambiata, con il dirigente partenopeo pronto a ricevere l’okay definitivo del presidente De Laurentiis per affondare il colpo sull’attaccante, che tramite i suoi agenti si sarebbe anche già detto ampiamente disponibile a compiere questo importante salto di qualità in carriera.

Manna ha incontrato l’agente dell’attaccante

A 90 minuti dalla possibile gloria il Napoli già pensa al futuro per evitare di rimanere bloccato nel traffico del prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando per bloccare i primi acquisti in vista della prossima estate, dove la formazione partenopea sarà rinforzata in ognuno dei suoi reparti per essere competitiva non solo in Italia ma anche e soprattutto all’estero.

Nel corso di queste settimane sono stati accostati al Napoli nomi importanti e blasonati come quelli di Kevin De Bruyne e Jonathan David, ma la sensazione è che, almeno per quanto riguarda l’attacco, gli obiettivi della dirigenza partenopea sarebbero altri. Stando alle ultime notizie, infatti, Giovanni Manna avrebbe snobbato la pista che porta all’attaccante canadese per incontrare l’agente di un altro calciatore, tanto giovane quanto promettente che sarebbe schizzato in cima alla lista dei desideri del club azzurro.

Stando infatti a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, il Napoli avrebbe seriamente messo gli occhi su Sebastiano Pio Esposito, bomber dello Spezia di proprietà dell’Inter che in questa stagione ha messo a segno 17 gol e 2 assist in 34 presenze in cadetteria con la maglia dei ligure.

Il Napoli chiude per l’attaccante: affare da 17MLN

Il Napoli vuole Francesco Pio Esposito per completare l’attacco nella prossima stagione. Il Cholito Simeone con ogni probabilità andrà via, e invece che puntare su un attaccante come Jonathan David che potrebbe pestarsi i piedi con Romelu Lukaku, il club partenopeo preferisce andare su un profilo giovane come il classe 2005 così da mettere una base solida in vista del futuro.

C’è un problema enorme in questo discorso, ovvero l’Inter, che difficilmente deciderà di privarsi di un gioiello come Francesco Pio Esposito. Ovviamente nulla è impossibile, soprattutto nel calciomercato, motivo per il quale difronte ad un’offerta da 17 milioni di euro, cifra equivalente al valore del cartellino dell’attaccante stando a dati Transfermarkt, la dirigenza nerazzurra potrebbe anche cominciare a tentennare. Ma la domanda di conseguenza è: il Napoli è disposto ad investire tutti questi soldi su un calciatore ancora acerbo e che non ha dimostrato nulla se non in Serie B? Staremo a vedere.