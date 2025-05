Napoli, recupero Buongiorno: la nuova decisione di Conte

Novità importanti per conoscere i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno per la sfida al Maradona. Ecco la verità annunciata da Antonio Conte

Il Napoli cercherà di regalare subito una nuova gioia a tutto l’ambiente partenopeo. Gli azzurri potrebbero così laurearsi Campioni d’Italia grazie anche al pareggio dell’Inter nell’ultima giornata di campionato: spunta la verità sul recupero di Alessandro Buongiorno, dipenderà da un fafttore di Antonio Conte.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per conoscere l’undici iniziale di Antonio Conte. Ecco la nuova decisione in vista della prossima sfida contro il Cagliari: l’ultima al Maradona per coronare il sogno di Campioni d’Italia. L’atmosfera sarà incredibile con migliaia di tifosi che hanno provato il tutto per tutto per avere a disposizione un biglietto per l’ultima gara di campionato. Non sarà in panchina Antonio Conte, espulso nei minuti finali contro il Parma: al suo posto ci sarà il vice Stellini. Un momento magico da vivere intensamente in casa azzurra: ecco l’ultima decisione per il recupero di Alessandro Buongiorno.

Napoli, Buongiorno sarà in campo al Maradona? Dipende da un fattore

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà difficile il recupero di Alessandro Buongiorno per l’ultima giornata di Serie A. Ci proverà fino alla fine Antonio Conte, ma potrebbe sedersi soltanto in panchina: spazio ancora ad Olivera dal primo minuto nel ruolo insolito di difensore centrale.

Il difensore torinese ha saltato numerose sfide per infortunio: ha dimostrato tutto il suo valore quando è sceso in campo con la maglia del Torino. Conte non vede l’ora di averlo a disposizione: proverà a recuperare anche lo slovacco Lobotka, che ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Genoa per una distorsione alla caviglia.

Tutto può cambiare nelle prossime ore con la riabilitazione che prosegue senza sosta a Castel Volturno. Buongiorno è ormai fermo da circa 20 giorni: il suo obiettivo era quello di tornare in campo contro il Cagliari per l’ultima sfida al Maradona. Ormai ci siamo per prendere la miglior decisione possibile: Conte scioglierà i dubbi soltanto a poche ore prima del fischio d’inizio.

Il Napoli dovrà vincere contro la squadra sarda senza conoscere il risultato dell’Inter: servono i tre punti per dare inizio ai festeggiamenti. Sarà un venerdì sera che si preannuncia infuocato allo Stadio Maradona: ormai ci siamo per scrivere la storia.