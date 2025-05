Napoli, ADL chiama un big della Premier: svelata la risposta

Una nuova mossa a sorpresa in casa Napoli: telefonata decisiva del presidente De Laurentiis. Ormai ci siamo per sognare in grande, ecco la risposta

Saranno mesi intensi per conoscere il futuro del Napoli. Conte vorrebbe regalare una nuova gioia per lo Scudetto, ma spunta il nuovo assalto in Premier League. Subito è arrivata la telefonata decisiva: ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Lo Scudetto è l’obiettivo imminente della squadra azzurra. Il Napoli vuole tornare a trionfare sotto la guida di Antonio Conte, ma sono già iniziati i discorsi per la rosa del futuro. Pochi minuti è arrivato l’annuncio per la telefonata di ADL per un big della Premier: può arrivare subito in casa azzurra. Tutto può cambiare nelle prossime settimane per conoscere tutti i dettagli del prossimo colpo di mercato dall’Inghilterra. Novità interessante per conoscere i futuri affari del Napoli in vista della prossima stagione: ecco l’intreccio in Premier League.

Napoli, la mossa a sorpresa di De Laurentiis: può arrivare un big dalla Premier

Di Lorenzo e compagni sono molto concentrati per affrontare il Cagliari nel migliore dei modi. L’ultima sfida che potrebbe valere lo Scudetto: ecco la nuova mossa per il futuro in casa azzurra.

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, sul suo portale il presidente De Laurentiis ha chiamato Darwin Nunez. L’obiettivo della squadra azzurra è quella di rinforzare il reparto offensivo del futuro: spunta il forte interessamento da parte del Napoli per l’attaccante uruguaiano.

Nel frattempo il numero uno del club partenopeo è alla ricerca di acquirenti per Victor Osimhen. Dopo aver vinto coppa e campionato con il Galatasaray, l’attaccante nigeriano è pronto a vivere una nuova avventura. Nel mirino degli azzurri c’è anche Federico Chiesa, esterno offensivo del Liverpool, che ha trovato poco spazio con i Reds.

Le prossime settimane saranno decisive per chiudere subito le trattative da urlo in Serie A. Spunta la nuova decisione in vista del futuro: Nunez piace da tanto tempo al direttore Manna. De Laurentiis proverà così ad anticipare la folta concorrenza per l’attaccante uruguaiano.

Dopo una stagione clamorosa con Conte, la dirigenza partenopea vorrebbe accontentare l’allenatore del Napoli che potrebbe anche salutare subito gli azzurri. Saranno giorni intensi per conoscere anche la sua prossima squadra in Serie A. C’è la Juventus che vorrebbe subito riportarlo in panchina. Chissà che succederà.