Napoli, il preferito di De Laurentiis: l’alternativa ad Allegri

Nuova svolta per il futuro della panchina del Napoli. Spunta il nome del preferito del presidente De Laurentiis per il post Conte: ecco l’alternativa ad Allegri

Saranno settimane intense in casa azzurra per conoscere il nome del prossimo allenatore del Napoli. Max Allegri è in pole per sostituire Antonio Conte, che dovrà prendere la decisione in tempi brevi. Soltanto al termine della stagione incontrerà il presidente De Laurentiis per comunicargli la sua scelta.

Svolta importante in casa Napoli per conoscere il nome del sostituto di Antonio Conte. Saranno ore frenetiche in vista della prossima stagione, ma prima c’è uno Scudetto da conquistare. I discorsi per il futuro dell’allenatore azzurro saranno rinviati soltanto al termine della stagione. Spunta una nuova alternativa a Max Allegri, che avrebbe incontrato lo stesso De Laurentiis durante gli Internazionali di Roma.

Napoli, la mossa a sorpresa in panchina: il preferito di ADL

L’ultima parola spetterà proprio al numero uno del club partenopeo. Il Napoli vuole sognare in grande, ecco la soluzione immediata. Tutto può cambiare in ottica futura con i nuovi programmi futuri del presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Marco Baroni è il profilo preferito da parte del presidente De Laurentiis. Conte dovrà prendere la sua decisione al termine della stagione: prima la questione Scudetto e poi incontrerà il numero uno del club partenopeo.

Alla guida della Lazio ha messo in mostra un gioco corale riportando a lottare i biancocelesti per un posto in Champions League. Da calciatore è stato protagonista anche in maglia azzurra regalando lo Scudetto al Napoli grazie al suo gol decisivo. Ora potrebbe così sedersi in panchina per il post Antonio Conte: occhio alla soluzione Marco Baroni in vista del futuro.

Anche Gasperini è stato in lizza per diventare l’allenatore del Napoli, ma potrebbe restare ancora per tante stagioni alla guida dell’Atalanta. Un momento magico per sognare in grande in casa azzurra: l’obiettivo numero uno è quello di vincere lo Scudetto. Conte tenterà una nuova impresa visto il punto di vantaggio sull’Inter ad una giornata dalla fine: la decisione del prossimo allenatore arriverà soltanto ad inizio giugno.

Ormai ci siamo per prendere subito decisioni importanti in ottica futura: la svolta arriverà a breve, ma il Napoli continua a sognare in grande. Ancora poche ore per conoscere chi vincerà il titolo di Campioni d’Italia dopo una cavalcata entusiasmante.