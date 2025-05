Napoli: assist di Nunez, il bomber dalla Spagna

I partenopei lavorano per un bomber che possa essere una alternativa a Lukaku. L’uruguaiano è un obiettivo, ma si potrebbe virare su un obiettivo differente

Il Napoli prosegue la rincorsa del nuovo bomber. L’attacco in questa stagione è stato ricco di difficoltà. Simeone e Raspadori non hanno sicuramente reso al meglio e il peso era sulle spalle di Lukaku. Per questo motivo si parla della possibilità di andare a prendere un attaccante di assoluto livello che possa rappresentare una sorta di alternativa per il belga. Per il momento si è nel campo dei ragionamenti visto che le priorità sono altre.

Si è parlato tanto della possibilità di Nunez in casa Napoli. L’attaccante lascerà il Liverpool durante la prossima stagione e per questo motivo i partenopei ci pensano per il calciomercato estivo. Ma non sono gli unici sulle tracce dell’uruguaiano e ci potrebbe essere un intreccio di poco conto. Per questo motivo non ci resta che attendere la fine della stagione per capire come si muoveranno i partenopei. Molto dipenderà anche da chi si siederà in panchina.

Calciomercato Napoli: svolta in attacco, lo porta Nunez

Un attaccante di livello che possa consentire di alzare ancora di più il livello della rosa. Sarebbe questa una delle priorità importante dei partenopei per la prossima estate. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e presto si dovrebbe entrare nel vivo per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Secondo le informazioni di fichajes.net, l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Nunez per il prossimo calciomercato e questo sembra rappresentare un assist per il Napoli. I Colochoneros in caso di arrivo dell’uruguaiano cederebbero Sorloth e il norvegese è uno di quei nomi che consentirebbero ai partenopei di fare un salto di qualità importante nel reparto offensivo oltre che naturalmente portare un calciatore esperto e con un ottimo rapporto con il gol.

Solorth in Liga ha trovato la via della rete ben 17 volte. Si tratta di numeri importanti per un attaccante e il Napoli un pensierino in ottica calciomercato estivo lo potrebbe fare. Nessuna porta chiusa da parte dell’Atletico soprattutto se dovesse arrivare un attaccante di livello come per esempio Nunez.

Mercato Napoli: Sorloth nuova idea per l’attacco?

Il Napoli dovrà prendere un attaccante di livello nel prossimo calciomercato e Sorloth rappresenta una possibilità da seguire con attenzione vista la volontà dell’Atletico di non trattenerlo.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Le priorità in questo momento sono altre e poi vedremo accadrà in chiave calciomercato.