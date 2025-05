Napoli: Manna lo riporta in Italia, affare da 25 mln

I partenopei sono molto attenti sul calciomercato e il direttore sportivo è pronto a chiudere una nuova operazione di calciomercato importante

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. Nonostante lo Scudetto è vicino anche se non ufficiale, in società si sta già pensando alla prossima stagione. La priorità è sicuramente quella di sciogliere i dubbi sul tecnico. La speranza resta quella di proseguire con Antonio Conte, ma l’ipotesi di una permanenza resta molto difficile. Per questo motivo si stanno valutando anche altri profili e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Manna, comunque, sta lavorando anche sui profili per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Secondo le informazioni di Konur, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato e che avrebbe meno tempo di ambientarsi. Non è assolutamente un nome nuovo per il club dei partenopei e quindi vedremo se alla fine sarà possibile chiudere questo colpo oppure no.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, le ultime

Il Napoli continua a guardare con attenzione in Premier League. Il colpo di McTominay ha permesso ai partenopei di confermare come il campionato inglese potrà regalare anche in futuro delle operazioni importanti. Naturalmente ad oggi non c’è una trattativa reale e bisognerà aspettare la fine della stagione per capire meglio quello che potrà succedere nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da Konur, il Napoli sarebbe tornato con forza sulle tracce di Traoré del Bournemouth. L’ex Sassuolo è un vecchio pallino di Manna. Il direttore sportivo ci aveva provato anche nella scorsa sessione estiva di calciomercato senza, però, avere fortuna. Ora l’intenzione è quella di fare un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Da parte degli inglesi nessuna chiusura al trasferimento anche se l’operazione non si preannuncia affatto semplice per diversi motivi.

La concorrenza su Traoré è molto forte. Bologna e Atalanta sono le altre squadre che hanno messo nel mirino il giocatore senza dimenticare il prezzo. Il Napoli per strappare l’ex Sassuolo al Bournemouth nel prossimo calciomercato dovrà mettere sul piatto una proposta intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante e che potrebbe rendere la trattativa difficile.

Mercato Napoli: Traoré resta un obiettivo

Traoré resta nella lista di Manna per il prossimo calciomercato. La sua duttilità potrebbe essere molto utile per il Napoli e per questo motivo il direttore sportivo dei partenopei sta ragionando sulla trattativa.

Per il momento il colpo non è ancora stato affondato. Il Napoli, comunque, continua a seguire da vicino Traoré e presto si potrebbe optare di sedersi ad un tavolo con il Bournemouth.