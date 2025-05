Napoli, scambio con Anguissa: nuovo affare da Manchester

Novità importanti sul futuro di Anguissa pronto a volare a Manchester. Pronto uno scambio a sorpresa per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli

Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. Il Napoli si appresta a vivere le ultime ore frenetiche per affrontare il Cagliari. Una sfida Scudetto entusiasmante con il duello a distanza con l’Inter: ormai ci siamo per conoscere anche il futuro dei top player azzurri. Anguissa è pronto a cambiare aria, spunta una nuova offerta da Manchester.

Protagonista dello Scudetto targato Luciano Spalletti, ora Anguissa vuole dire addio al Napoli con il trionfo di un nuovo campionato. Mancano 90 minuti alla conclusione della Serie A con gli azzurri pronti a regalare una nuova gioia ai tifosi: il centrocampista del Napoli ha intenzione di lasciare da vincente per iniziare una nuova avventura in Premier League. Spunta anche lo scambio a sorpresa in ottica futura: ecco la verità in direzione Red Devils.

Calciomercato, Anguissa è la chiave: affare in casa Manchester

Il ds Manna è pronto ad allestire una rosa super competitiva con i ricavi dalle cessioni di Kvara ed Osimhen. Il futuro di Antonio Conte è sempre in bilico: si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis soltanto al termine della stagione. Ecco la chiave per il colpo da Manchester.

Come svelato dal portale di calciomercato, transferfeed, il Manchester United è pronto a chiudere per il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa. Il giocatore azzurro non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club partenopeo: sulle sue tracce ci sono anche Manchester City e Al-Hilal: è pronto a dire subito addio in vista della prossima stagione.

Nel mirino del Napoli potrebbe esserci così l’ex Atalanta Hojlund, pronto a dire addio ai Red Devils per tornare protagonista in Serie A. Una voglia immensa di tornare a brillare di luce propria: l’altro profilo interessante è quello di Joshua Zirkzee, pronto a volare in Italia con la maglia dell’Inter. Novità importanti per un nuovo colpo da urlo: l’attaccante del Manchester potrebbe subito dire di sì alla destinazione azzurra.

Le prossime settimane saranno decisive per chiudere la trattativa di calciomercato. Sicuramente Anguissa è pronto all’addio a titolo definitivo dopo essersi messo in mosta con la maglia del Napoli. Una nuova destinazione in Premier League: occhio allo scambio con i Red Devils.