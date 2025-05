Calciomercato, Meret firma subito: l’agente cambia le cifre

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Alex Meret. Il numero uno del Napoli può firmare subito il suo nuovo contratto: nuovo indizio decisivo dell’agente

Il Napoli sogna di nuovo di conquistare lo Scudetto. La squadra azzurra non vede l’ora di arrivare aritmeticamente davanti a tutte le altre big italiane. Un lavoro certosino da parte di Antonio Conte che ha riportato subito in alto gli azzurri dopo soltanto pochi mesi. Spunta un nuovo indizio sul futuro di Meret: firma subito.

Saranno settimane intense in casa Napoli per conoscere il futuro di Alex Meret. Il portiere friulano ha il contratto in scadenza: tante big italiane hanno mostrato tanto interesse su di lui. Ora è concentrato sull’ultima sfida contro il Cagliari per laurearsi ancora Campione d’Italia, ma il suo futuro sarà rinviato ad inizio giugno. Il ds Manna ha incontrato spesso il suo agente Pastorello nei mesi scorsi: ecco quello che succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato, nuova mossa per Meret: l’annuncio

Novità importante per quanto riguarda il futuro del portiere friulano del Napoli. Sotto la gestione di Conte è cresciuto sotto il profilo della leadership comunicando spesso con i suoi compagni di reparto. Spunta la decisione a sorpresa in ottica futura.

Come svelato in esclusiva su X dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, nei prossimi giorni sarà previsto un nuovo incontro tra gli agenti di Alex Meret e il Napoli. Come annunciato l’estensione del contratto fino al 2027 con 2,5 milioni annui è ancora sul tavolo. La firma sul rinnovo contrattuale potrebbe subito arrivare: il suo obiettivo è quello di essere protagonista ancora in maglia azzurra.

Un nuovo dettaglio da tenere in considerazione in ottica futura. Meret è pronto a sognare in grande per vivere ancora da assoluto protagonista l’avventura con il Napoli. Ad inizio giugno potrebbe arrivare la firma ufficiale sul contratto con la speranza di essersi laureato Campione d’Italia. Una nuova mossa decisiva per continuare a sognare in grande: ormai ci siamo per arrivare subito in alto.

L’annuncio decisivo potrebbe così arrivare nei prossimi giorni: tutti i discorsi di calciomercato si apriranno soltanto nei prossimi giorni. Pronta la nuova soluzione immediata per ambire a grandi palcoscenici: la svolta per il futuro di Meret è in arrivo. Tutto può cambiare in tempi brevi con le cifre dell’affare da formalizzare ufficialmente in vista del futuro.