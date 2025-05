Napoli: addio Conte, ADL ha scelto il sostituto

Prima lo Scudetto, poi il futuro. Il presidente presto incontrerà Conte e dovrà andare a sciogliere i dubbi su chi siederà in panchina. Le ultime

Il Napoli inizia a programmare il futuro nonostante lo Scudetto non sia assicurato. La priorità a Castel Volturno in questo momento rimane certamente il titolo e la partita contro il Cagliari di questa sera. Ma, una volta arrivato il triplice fischio (a prescindere da quale sia il risultato), lo sguardo si sposterà alla prossima stagione e alla necessità di dare una sorta di continuità al progetto iniziato quest’estate dopo un anno complicato.

La speranza è quella di poter continuare con Conte, ma la possibilità maggiore in questo momento è quella di una separazione per volontà del leccese. Il club starebbe lavorando con attenzione al futuro e si è parlato tanto di Allegri. Ma, secondo le informazioni di Modugno, giornalista di Sky Sport, il Napoli potrebbe andare su un altro nome per la panchina. È un profilo che piace davvero molto a De Laurentiis e un tentativo potrebbe essere fatto già nelle prossime settimane.

Svolta Napoli: niente Allegri, chi siederà in panchina

Il Napoli dovrà sciogliere prima i dubbi sull’allenatore e poi si penserà al calciomercato. Si farà di tutto per trattenere Antonio Conte, ma la permanenza del tecnico è molto remota. L’ipotesi più probabile è quella di una separazione con ADL che dovrà andare a prendere un profilo differente, ma comunque di qualità per dare continuità al progetto iniziato con il pugliese ad inizio anno.

Il nome in pole position resta quello di Allegri, ma Modugno, giornalista di Sky e da sempre vicino all’ambiente Napoli, non esclude la possibilità di Pioli. Il tecnico da tempo sta ragionando sulla possibilità di ritornare in Italia dopo l’avventura in Arabia e i partenopei rappresentano una soluzione importante per la sua carriera. Per questo motivo un tentativo non è da escludere e vedremo cosa succederà in futuro.

Il Napoli ora ha intenzione di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Subito dopo si penserà al futuro con Pioli che resta un nome in corsa per la panchina dei partenopei in caso di separazione con Conte.

Panchina Napoli: Allegri e Pioli due nomi per il post Conte

Stando a quanto riferito da Modugno ai microfoni di Giochiamo d’Anticipo, trasmissione in onda su 11 Televomero, la corsa per il post Conte è tra Allegri, il favorito, e Pioli con Baroni che rappresenta il terzo incomodo in questo momento.

Naturalmente la priorità è rappresentata dal continuare con Conte e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane e dopo l’incontro con il tecnico pugliese.