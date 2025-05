Napoli, Conte vedrà la partita assieme alla polizia: il motivo

Conte non sarà in panchina contro il Cagliari. L’allenatore del Napoli guarderà la sfida decisiva per lo Scudetto con la polizia: l’annuncio

Un’attesa trepidante per realizzare un nuovo sogno di milioni di napoletani. Conte è stato squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Parma: ecco dove guarderà la partita, ci sarà anche la polizia.

Antonio Conte è pronto a vivere le ultime ore frenetiche prima della sfida decisiva contro il Cagliari. L’allenatore del Napoli cercherà di regalare subito il Tricolore agli azzurri alla sua prima stagione sulla panchina dei partenopei. Servono i tre punti per laurearsi Campioni d’Italia senza aspettare il risultato dell’Inter impegnata in trasferta a Como. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo su dove guarderà la sfida: ecco con chi starà in un luogo speciale.

Napoli, dove si troverà Conte contro il Cagliari: l’annuncio

Come ha svelato in conferenza stampa Conte avrà due cuori: uno in panchina e l’altro in tribuna. Ecco la stanza dedicata all’allenatore del Napoli: spunta l’annuncio decisivo.

Com’è già noto Antonio Conte non sarà in panchina per squalifica contro il Cagliari. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte guarderà la partita dal ‘dirigibile’, ossia nella stanza dove c’è la Polizia. Al suo fianco ci sarà il fratello Gianluca con l’obiettivo di comunicare con Stellini in panchina. Occhio alle linee telefoniche visto che allo Stadio Maradona ci sarà ancora una volta il sold out. I biglietti sono introvabili, ma i tifosi ci hanno provato fino alla fine.

Una voglia immensa per conquistare il Tricolore: una sfida Scudetto decisiva mettendo la ciliegina sulla torta. Ormai ci siamo: mancano soltanto poche ore. L’allenatore del Napoli dovrà fare a meno degli infortuni Lobotka, Juan Jesus e Buongiorno dal primo minuto: opterà per lo stesso undici di Parma con Raspadori alle spalle di Lukaku. Neres è pronto a subentrare per dare il suo contributo: sarà una sfida speciale per regalare un nuovo sogno ai tifosi del Napoli.

Conte dovrà così dirigere dall’alto, ma si è detto fiducioso nel suo staff tecnico. Ormai ci siamo per mettere la ciliegina sulla torta: agli azzurri manca una vittoria per laurearsi Campioni d’Italia. Non ci sarà il condottiero in panchina, ma dopo una stagione da protagonista lascerà spazio ai suoi fidati collaboratori. Una voglia immensa di esplodere di gioia, ma manca ancora qualche ora.