Napoli, De Laurentiis scatenato: arriva a zero dal Bayern

Una voglia immensa di continuare a competere con le altre big d’Europa. Spunta a sorpresa il nuovo affare a zero dal Bayern Monaco: la decisione

Saranno settimane intense per arrivare subito alla decisione definitiva. Il Bayern Monaco potrebbe perdere uno dei pezzi pregiati a parametro zero: spunta la ricca offerta da parte del Napoli.

Dopo il trionfo dello Scudetto i tifosi del Napoli continuano a sognare per nuovi affari suggestivi. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di allestire una rosa competitiva per ambire a grandi palcoscenici: ci proverà fino alla fine per convincere Kevin de Bruyne che potrebbe così sbarcare nella città partenopea. Una mossa a sorpresa per chiudere subito il nuovo colpo a zero dal Bayern Monaco: potrebbe subire fare le valigie, ecco il nuovo top player pronto a sbarcare a Napoli.

Calciomercato Napoli, sprint di ADL: anticipa tutte le big

Conosciamo subito i nuovi dettagli suggestivi per mettere a segno l’ennesimo colpo da urlo. Il Napoli ha intenzione di continuare ad allestire una rosa super competitiva in attesa della decisione definitiva di Antonio Conte.

Come riportato dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Napoli è scatenato sul fronte calciomercato. Dopo la ricca proposta a Kevin De Bruyne, il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere per il nuovo affare dal Bayern Monaco.

Nel mirino ci sarebbe così l’attaccante tedesco del Bayern Monaco, Leroy Sane, che ha attirato anche il forte interessamento del Galatasaray e della Premier League. Sane ha intenzione di liberarsi a parametro zero anche se il club bavarese ha provato a prolungare finora il suo legame contrattuale.

I prossimi giorni saranno decisivi per consocere così la sua decisione definitiva. L’attaccante tedesco non vede l’ora di cambiare aria: il Napoli è sempre molto attento ormai a queste nuove operazione suggestive di calciomercato. Un intreccio decisivo anche con il Galatasaray, che a sua volta vorrebbe acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen ancora di proprietà del club partenopeo.

Sane potrebbe agire su tutto il fronte dell’attacco: il tedesco può vantare un’esperienza di spessore internazionale con pochi eguali. Ora il presidente De Laurentiis potrebbe subito annunciare i primi colpi ad inizio giugno: Kevin de Bruyne avrebbe già accettato la destinazione azzurra. Ora la palla passerà al numero uno del club partenopeo: tutto può accadere nei prossimi giorni con la doppia fumata bianca.