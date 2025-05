Pioli torna in Serie A, ma non al Napoli: annuncio dopo l’esonero

In un modo o nell’altro il suo nome è comunque riecheggiato dalla parti di Castelvolturno, ma il futuro di Stefano Pioli non sarà al Napoli.

Questo però non preclude comunque il ritorno in Serie A dell’ex Milan, che a fronte dei tanti cambiamenti che ci saranno una panchina per la prossima stagione la troverà. E la sensazione è che questo succederà anche prima di quanto si potesse effettivamente immaginare, dato che la dirigenza avrebbe individuato in Stefano Pioli l’uomo perfetto dal quale ripartire in vista del campionato che sarà.

Nulla ancora di confermato, anche se sembrerebbe una questione di tempo prima che venga annunciato.

Pioli torna in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Stefano Pioli, destinato a lasciare l’Al-Nassr al termine di questa stagione dopo un campionato decisamente al di sotto delle aspettative. Nel corso di questi ultimi giorni il nome dell’ex Milan è comunque tornato a riecheggiare dalle parti di Castelvolturno, ma si sa che per l’eventuale post Conte Aurelio De Laurentiis ha già bloccato Massimiliano Allegri.

Questo permette a Stefano Pioli di proporsi ulteriormente sulla piazza, con una società di Serie A in particolare che potrebbe rispondere alla chiamata e valutarne seriamente l’ingaggio. Ovviamente nulla è scritto né tanto meno deciso, ma la sensazione è che sul mercato non ci sia niente di libero, soprattutto se si è alla ricerca di un profilo che sappia fare da genitore ai giocatori e traghettatore all’ambiente.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, non è da escludere che la Lazio possa seriamente valutare un ritorno in panchina di Stefano Pioli, soprattutto a fronte delle voci che parlano di un divorzio oramai certo con Marco Baroni dopo il settimo posto stagionale che ha decretato la mancata qualificazione della formazione biancoceleste ad una competizione europea.

Annunciano Pioli dopo l’esonero

Stefano Pioli potrebbe tornare alla Lazio nella prossima stagione. Al momento la situazione panchina dalle parti di Formello è piuttosto delicata, soprattutto dopo la forte delusione maturata con il termine della stagione.

Riportano infatti i colleghi di Sky Sport che la Lazio potrebbe decidere di separarsi da Marco Baroni in seguito al settimo posto di questo campionato. Ovviamente una decisione del genere, qualora venisse presa, arriverà solo dopo l’incontro tra le parti in programma in questi giorni, con Stefano Pioli che da Riyad non aspetta altro che una telefonata per tornare in Italia. Sempre che sia effettivamente lui la prima scelta di Claudio Lotito. Staremo a vedere.