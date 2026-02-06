Napoli, arriva l’attaccante tedesco: Arsenal anticipata

Il Napoli ha intenzione di chiudere subito per nuovi affari in vista della prossima stagione. L’Arsenal ha mostrato interesse, il presidente De Laurentiis vuole anticipare i Gunners

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici dopo il successo dello Scudetto. In attesa di conoscere la decisione di Antonio Conte, il presidente De Laurentiis è pronto ad allestire una rosa competitiva insieme al ds Giovanni Manna. Spunta il nuovo affare dalla Germania per trovare in tempi brevi l’alternativa giusta a Romelu Lukaku.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli. Il ds Manna è già molto attivo per chiudere subito nuovi affari suggestivi insieme ad ADL: ecco la mossa vincente in vista della prossima stagione. L’attaccante tedesco è pronto a fare le valigie per sbarcare nella città partenopea: il nuovo profilo a sorpresa.

Calciomercato Napoli, la mossa vincente dalla Bundesliga: il profilo giusto

Saranno settimane intense per il Napoli per allestire una rosa molto competitiva anche in vista della Champions League. Spunta il nuovo intreccio in attacco per l’arrivo del tedesco: conosciamo tutti i dettagli della futura operazione.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Napoli potrebbe chiudere subito per l’affare dallo Stoccarda per arrivare all’attaccante Nick Woltemade. Anche l’Arsenal ha mostrato grande interesse per il 23enne centravanti tedesco, che ha collezionato complessivamente 17 gol. La sua valutazione si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro: attualmente il club della Bundesliga ha intenzione di trattenerlo per un’altra stagione.

Nuova svolta decisiva per chiudere subito il nuovo attaccante del futuro. Il presidente De Laurentiis incontrerà a Roma Antonio Conte per conoscere il suo pensiero per la prossima stagione. Dopo il bagno di folla sul lungomare di Napoli per la festa Scudetto, l’allenatore azzurro potrebbe cambiare idea.

Saranno giorni intensi per chiudere subito la futura operazione di calciomercato. Woltemade è il nuovo profilo interessante per dare la giusta alternativa a Romelu Lukaku. Nelle prossime ore sbarcherà anche il belga Kevin De Bruyne come confermato anche dallo stesso presidente De Laurentiis. Ormai ci siamo per i prossimi colpi di scena in casa Napoli per puntare sempre più in alto con o senza Conte. Una nuova mossa suggestiva dalla Bundesliga per nuovi risvolti decisivi in ottica calciomercato. Il ds Manna proverà a monitorare altri profili interessanti con ADL che non baderà più a spese.