Calciomercato: è fatta per Osimhen, pagano la clausola

Il futuro del nigeriano sembra essere ormai definito. Un club è pronto a pagare la clausola e a far firmare un triennale al nigeriano

L’avventura di Osimhen al Napoli è destinata a terminare nelle prossime settimane. Il nigeriano, che ha ritrovato il sorriso e il gol con la maglia del Galatasaray, è pronto ad una nuova esperienza. Nelle prossime settimane un club sembra essere pronto a sborsare una cifra di 75 milioni per pagare la clausola rescissoria e regalarsi un attaccante importante per consentire alla squadra di fare un salto di qualità importante.

La strategia del club è stata fondamentale per anticipare la concorrenza. Prima l’accordo con il giocatore e poi i contatti con il Napoli per provare a definire l’intesa e piazzare il colpo Osimhen nel prossimo calciomercato. L’idea è quella di andare a pagare la clausola rescissoria, ma non è da escludere che si arriva a spendere una cifra inferiore. Per il momento siamo comunque nel campo delle indiscrezioni e non ci resta che attendere ancora un po’ per avere un quadro più chiaro.

Mercato: prendono Osimhen, i dettagli dell’operazione

Le strade del Napoli e di Osimhen si separeranno durante il calciomercato estivo. Molte squadre ci hanno provato nelle scorse settimane e una, in particolare, sembra molto vicina ad andare a prendere il nigeriano. Per il momento non si hanno ancora certezze, ma la strada intrapresa dovrebbe essere quella giusta e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca nell’affare.

Secondo le informazioni a disposizione, Osimhen è ad un passo dal trasferimento all’Al-Hilal. Stando a quanto riferito da Sacha Tavolieri, il nigeriano avrebbe trovato l’accordo con il club arabo sulla base di 18 milioni di dollari netti all’anno più due di bonus. Una offerta che starebbe portando il giocatore a chiudere le porte ad un ritorno in Europa nel prossimo calciomercato e sposare il progetto saudita. Resta ancora da capire come andrà la trattativa con il Napoli.

L’idea dei partenopei resta quella di cederlo pagando la clausola rescissoria e si spingerà sulle potenzialità economiche dell’Al-Hilal per arrivare a questo accordo. Naturalmente sono ancora diversi i punti da chiarire e il Napoli aspetta che il club arabo bussi alla porta per trattare questo trasferimento di calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo se Osimhen dirà sì al trasferimento nel campionato saudita.