Napoli, non solo David: altro affare dalla Ligue1

Il Napoli continua ad allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Non solo Jonathan David per l’attacco: ecco la mossa vincente dalla Francia
Un momento decisivo per chiudere un’altra operazione suggestiva di calciomercato. Jonathan David resta nel mirino degli azzurri per rinforzare l’attacco, ma spunta un nuovo intreccio decisivo dalla Ligue1. Tutte le novità da conoscere in ottica futura.
Una voglia pazzesca di continuare il percorso di crescita. Il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi colpi in vista della prossima stagione. Il Napoli si appresta a farsi strada anche nella competizione europea: ad un passo Kevin de Bruyne grazie allo zampino di Dries Mertens. Ad inizio giugno il campione belga potrebbe subito vestire la maglia azzurra: il 6 giugno sarà un giorno decisivo visto che l’ex azzurro riceverà la cittadinanza onoraria nel Comune di Napoli.
Calciomercato Napoli, la mossa vincente dalla Francia: la decisione
Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito preparare l’assalto vincente in ottica futura. Spunta una nuova mossa a sorpresa in casa azzurra: può arrivare subito dalla Ligue1.
Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli è alla ricerca di nuovi profili interessanti in vista della prossima stagione. Il calciomercato azzurro regalerà numerosi colpi di scena con l’obiettivo di puntellare la rosa del futuro. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindare Antonio Conte: l’alternativa numero uno si chiama Max Allegri per essere protagonisti in Champions League.
Edon Zhegrova resta ancora nel mirino del ds Manna: il talento kosovaro potrebbe così seguire Amir Rrahmani. L’esterno offensivo del Lille è pronto a fare le valigie per vivere un’altra avventura suggestiva. Il Napoli continua ad attirare numerosi profili di caratura internazionale dopo il trionfo dello Scudetto. Non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Lille in scadenza nel 2027: possibile addio in estate.
Tutto può cambiare nei prossimi giorni per programmare subito i nuovi colpi in vista della prossima stagione. Il Napoli sogna ancora in grande per fare la voce grossa in Champions League: la mossa a sorpresa per puntare in alto. Novità interessanti per arrivare subito all’affare Zhegrova, già accostato a gennaio al club partenopeo. Okafor non sarà riscattato dal presidente De Laurentiis: l’esterno offensivo svizzero tornerà al Milan. Urgono rinforzi importanti per ambire a grandi palcoscenici: ADL lo sa bene, ma il suo obiettivo primario è quello di convincere Conte a continuare il loro matrimonio.