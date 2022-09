Napoli-Liverpool, è ufficiale: si mette male, un’altra assenza

Alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Liverpool, la prima di questa fase a gironi, arrivano brutte notizie per l’allenatore.

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’avventura del Napoli in Champions League. Dopo due anni di assenza, gli azzurri torneranno a giocare la competizione più importante del vecchio continente, nella speranza di poter arrivare più avanti possibile. Certo, il girone degli azzurri non è tra i più semplici, ma è anche vero che tra Liverpool, Ajax e Rangers ci saranno belle partite da giocare e l’esito finale è tutt’altro che scontato.

Si comincia domani, con lo Stadio Diego Armando Maradona che si prepara ad ospitare il primo match degli azzurri in questa fase a gironi. Una cornice di pubblico importante per una delle partite più importanti del Napoli in questo 2022. Come arriva il Liverpool al match? Beh, di sicuro poteva palesarsi una situazione migliore per i reds, che si presentano a questo primo match con non pochi problemi.

Napoli-Liverpool, altro forfait confermato per Klopp: è ufficiale

L’allenatore tedesco ha diverse gatte da pelare. E’ a centrocampo dove i reds hanno concentrato la maggior parte dei propri problemi. Tanti giocatori indisponibili, da Henderson a Keita, che rendono la situazione complicata. In questi minuti è emerso un altro forfait in mezzo al campo tra i giocatori del Liverpool. Si tratta di Fabio Carvalho, che non compare nella lista dei convocati di Klopp.

Il giocatore portoghese, va detto, aveva rimediato un infortunio durante il match contro l’Everton, e lo stesso allenatore tedesco aveva avvisato che la sua presenza per il Napoli era a forte rischio. Ed ecco la conferma, Carvalho non sarà della partita e va ad aggiungersi alla pesante lista di assenti. Recupera, invece, Thiago Alcantara che sarà disponibili.

I convocati del Liverpool:

Portieri: Alisson, Adrian, Davies

Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips

Centrocampisti: Thiago, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho

Attaccanti: Salah, Nunez, Firmino, Diaz, Jota