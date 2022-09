“Sì, è pronto”: Napoli-Liverpool, annuncio e salti di gioia per i tifosi

Il Napoli si prepara alla gara contro il Liverpool e arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi di gioia. Succede tutto nella serata.

L’esordio in Champions League non sarà semplice, anche perché molti dei ragazzi allenati da Luciano Spalletti saranno alla prima volta nella massima competizione europea. Ragion per cui il Napoli dovrà stare molto attento contro il Liverpool finalista in carica, atteso domani per la gara del Maradona.

Una gara dove Spalletti spera di non compiere troppe rinunce. Lo spauracchio Lozano è alle spalle, mentre quello Osimhen andrà chiarito nell’allenamento di rifinitura. “Se sta bene, giocherà”: così il tecnico azzurro aveva annunciato in conferenza stampa, nella speranza di ritrovare il nigeriano in tempo per la super sfida di domani.

Le assenze, però, non sono un problema per il solo Spalletti. Anche il Liverpool di Jurgen Klopp dovrà fronteggiare le assenze di alcuni dei suoi pezzi da novanta.

Napoli-Liverpool, Klopp fa felici i tifosi dei Reds: c’è l’annuncio

Grande incognita per la sfida del Maradona sarà la presenza o meno di Thiago Alcantara. Lo spagnolo è reduce da un periodo di noie fisiche, ma sarà recuperato per la trasferta di Napoli. “Sì, è pronto. Dovremo solo vedere a che punto sia: ha svolto due allenamenti, c’è da capire quanti minuti possa fare domani”, ha annunciato il tecnico dei Reds in conferenza stampa.

Un annuncio che fa molto felice i tifosi del Liverpool, preoccupati delle tante assenze nel reparto mediano. Anche perché la gara di Napoli ha spesso riservato brutte sorprese agli inglesi e bisognerà arrivare nel migliore dei modi per battere la formazione di Spalletti. E a ricordarlo è stato proprio Klopp in conferenza, chiudendo con una battuta: “Sia col Dortmund che col Liverpol c’ho perso qui, ma almeno abbiamo sempre centrato la finale di Champions dopo averli affrontati”.